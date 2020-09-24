Коронавірус плюс грип. Світ готується до суперепідемії пандемія

Всесвітня організація охорони здоров’я визнає майбутній епідсезон грипу особливо небезпечним Колаж Главкома

Цього року щеплення від грипу особливо важливе

Одночасне інфікування грипом та коронавірусом подвоює ризик смерті у порівнянні із ситуацією, коли людина хворіє лише на Covid-19. Відповідні результати дослідження опублікував Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення Англії (Public Health England (PHE).

Дослідження показало, що люди з грипом та Covid-19 мають у 2,27 рази більше шансів померти, ніж ті, хто мають лише Covid -19, і в 5,92 разів, ніж ті, хто не має жодного з цих захворювань.

Дослідники виявили, що люди у віці 65 років і старше зазнають найбільшого ризику. Найчастіше випадки коінфекції (одночасне інфікування двома вірусами) спостерігалися у літніх людей, і більше половини з них померли. У своїх висновках дослідники називають Covid -19 «головною проблемою» прийдешнього епідсезону грипу.

Всесвітня організація охорони здоров’я також визнає майбутній епідсезон грипу особливо небезпечним, враховуючи, що в багатьох частинах світу спостерігається сплеск коронавірусної хвороби. Тому в деяких країнах Азії цього року превентивно розгорнуті програми ранньої та масованої вакцинації проти грипу, щоб запобігти ускладненням, викликаним коінфекцією. Сусідня до України Польща також взялася активно закуповувати вакцини проти грипу.

«Ми починаємо спостерігати тривожні тенденції в деяких країнах: збільшення кількості шпиталізацій до відділень інтенсивної терапії... Це викликає занепокоєння, оскільки ми ще не маємо початку спалаху грипу», – зазначила технічний керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Марія Ван Керхове.

Грип vs Сovid-19

У ЗМІ трапляються повідомлення про те, що одночасне протікання грипу з коронавірусною хворобою може «пом’якшити» протікання обох інфекцій. Чи це справді так?

Ексголовний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Сергій Крамарев вважає, що однозначно про це стверджувати не можна. «Між двома вірусами справді є конкуренція – зокрема, за потрапляння в організм та за точки прикріплення. Китайські вчені досліджували це питання і дійшли висновку, що за умов одночасного потрапляння в організм тривалість захворювання може подовжуватися», – зазначив він у коментарі «Главкому» і додав, що це абсолютно не означає, що перебіг захворювання полегшується.

Крамарев також звернув увагу, що у людини, яка хвора на грип, результати ПЛР-тестів на коронавірус можуть бути хибно-негативними.

Подвійна небезпека

На важливості вакцинації від грипу у цьому році (епідсезон грипу та ГРВІ традиційно припадає на період з початку жовтня до квітня – «Главком») раніше наголошувала і екскерівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун. «До винайдення вакцини від Covid-19, в нас є лише два способи як ми можемо захистити себе: вакцинація проти грипу і дотримання заходів безпеки. Так, вакцина проти грипу не захистить вас від Covid-19 і не гарантує 100% захисту від грипу. Але навіть якщо ви захворієте на грип, завдяки щепленню хвороба мине без тяжких ускладнень, серед яких може бути госпіталізація та навіть смерть», – підкреслювала вона.

Інфекціоніст, консультант ВООЗ з імунопрофілактики, член правління громадської організації «Батьки за Вакцинацію» Надія Дребот у коментарі «Главкому» наголосила, що грип – це капіляротоксична хвороба. «Умовно кажучи, вірус грипу «склеює» еритроцити, створюючи мікротромби. Коронавірусні інфекції, зокрема і Covid-19, також викликають судинні негаразди. Крім того, якщо поєднаються ураження легень від гриппу і від коронавірусної хвороби, виникне гримуча суміш», – пояснила вона.

Дребот закликала цьогоріч вакцинуватися від грипу усім, у кого є така можливість. «Бо чим більше буде охоплення щепленням, тим більше шансів, що Україні не потрапить у «пневмонійне піке». Нам і без грипу вистачає коронавірусних ускладнень на легені», – зауважила вона.

Цьогоріч правила вакцинації від грипу незмінні: зокрема, не потрібно перед щепленням робити ПЛР-тестування на Covid-19. «Якщо у момент вакцинації людина вже заражена коронавірусом, який перебуває в інкубаційному періоді (до виникнення симптомів, – «Главком»), у цьому немає нічого страшного», – зазначає Сергій Крамарев.

Аналогічну думку висловила і Надія Дребот. «Чим менше ми ускладнюємо ситуацію із вакцинацією, тим краще. Чому ми говоримо лише про коронавірус? А раптом просто перед щепленням від грипу людина контактувала із, приміром, не лише з коронавірусом, а й з норовірусом? Цей вірус спричиняє «блювотну хворобу», і він дуже заразний. Через 72 години людина позбулася норовірусу, але залишилась із захистом грипу, і у боротьбу із Covid-19 вона вступає уже із захистом від грипу», – зазначила вона.

Власне, одночасне захворювання на грип та на коронавірус становить небезпеку не лише для кожної окремої людини, а й для медичної системи загалом. Як розповідав в інтерв’ю «Главкому» епідеміолог Андрій Александрін, у зв’язку із тим, що обидва ці захворювання можуть дати ускладнення у вигляді пневмонії, наплив пацієнтів із запаленням легень може призвести до колапсу у роботі інфекційних лікарень – на усіх пацієнтів просто не вистачатиме ліжок. Відтак, питання вакцинації від грипу набуває особливої ваги саме зараз.

Захист дітей

Експерти наголошують: заради вакцинації дитини від грипу не потрібно відходити від затвердженого МОЗ календаря щеплень. Фахівці нагадують: вакцина від грипу сумісна практично з усіма іншими вакцинами – окрім хіба що БЦЖ (Бацила Кальметта — Герена, лат. Bacillus Calmette–Guérin —вакцина для щеплення проти туберкульозу – «Главком»).

«Вважається, що між щепленнями БЦЖ і від грипу має минути місяць. До слова, на Заході такого правила не існує. І знову-таки, як правило, діти отримують БЦЖ або у пологовому будинку, або до шестимісячного віку. Мало хто щеплюється БЦЖ пізніше», – роз’яснює Надія Дребот.

«Календарні щеплення треба робити обов’язково. Жодних нових правил щодо щеплень цьогоріч немає – достатньо виконувати стандартні рекомендації», – підкреслив Крамарев.

Інфекціоніст також додав, що наразі в Україні нові вакцини проти грипу перебувають на етапі перевірки, і щойно бюрократичні процеси завершаться, препарати стануть доступними для широкого використання.

Кожні пів року Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує, яких штамів грипу очікувати у Південній або Північній півкулі та дає рекомендації, яким має бути склад вакцин. Тож препарати кожного року за складом відрізняються від рекомендованих минулорічних. Насамперед вакцинуватися рекомендовано людям, які входять до групи ризику: медпрацівники, вчителі, діти до 8 років (вони хворіють на грип частіше за дорослих), вагітні, люди віком 60+, пацієнти з хронічними захворюваннями, а також усі, хто працює в місцях скупчення людей.

Наталія Сокирчук, «Главком»