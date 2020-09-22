Європарламент планує відкрити центр тестування на коронавірус



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Результати тестування, як правило, будуть доступні протягом 24 годин

Президент парламенту попросив перенаправити 990 000 євро на фінансування ПЛР-тестів у період з жовтня до грудня

Європарламент планує відкрити центр тестування на коронавірус для євродепутатів та персоналу, результати тестування будуть доступні протягом доби. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що комітет парламенту з питань бюджету сьогодні затвердив цей план.

Президент парламенту Давід Сассолі попросив перенаправити 990 000 євро, спочатку виділених на місії персоналу та поїздки між місцями роботи євродепутатів, на фінансування ПЛР-тестів у період з жовтня до грудня.

«Тестування має вирішальне значення для раннього виявлення та ефективного стримування поширення вірусу», – йдеться у запиті, який було зроблено за рішенням бюро парламенту від 14 вересня про необхідність створення центру для тестування.

Результати тестування, як правило, будуть доступні протягом 24 годин.

«Якщо потрібно, за запитом результати можна буде отримати раніше, протягом 12 годин», – сказав генеральний директор з питань персоналу Крістіан Кнудсен у Комітеті з питань бюджету.

Представник парламенту заявив, що членам Європарламенту та персоналу потрібно проходити тести і отримувати їх швидше, оскільки «вони їздять між місцем роботи та виборчими округами».

Наголошується, що тестування проводитимуться «на добровільних засадах і лише для безсимптомних людей».

Прессекретар зазначив, що ідея полягає також у тому, щоб уникнути додаткового навантаження на бельгійські випробувальні центри, «які вже зазнають тиску».

Як повідомлялося, у світі станом на 22 вересня зафіксовано 31 518455 людей, які заразилися коронавірусом. Загалом від початку пандемії від коронавірусу померло 970080 людей, а одужало 23140678 людей. До першої четвірки за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та РФ (1 109 595).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли – 59 (26). Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.