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    На Київщині через коронавірус закриті на карантин 23 школи

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    Школи переведені на дистанційне навчання - На Київщині через коронавірус закриті на карантин 23 школи
    Школи переведені на дистанційне навчання

    Закриті на карантин 16 дитячих садочків

    З початку вересня на коронавірусну хворобу в Київській області захворіли 147 педагогічних працівників та 127 учнів. У зв’язку з цим станом на сьогодні, 23 вересня, в області у дистанційному форматі працюють та навчаються 14329 вчителів та учнів. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

    «На самоізоляцію переведені 204 окремі класи у 87 закладах освіти Київщини. В них навчаються 5435 учнів», - розповів Володін.

    Крім того, на дистанційній формі навчання 23 заклади загальної середньої освіти, в яких вчаться 8894 учні.

    Також закрито на карантин 16 закладів дошкільної освіти.

    Після самоізоляції повністю до очної форми навчання повернулись 11 закладів загальної середньої світи та два дитячих садки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      184734
    • Хворіють
      99359
    • Одужали
      81670
    • Померли
      3705

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

    Станом на ранок 23 вересня в Київській області офіційно підтверджено 8148 випадків захворювання на коронавірус. За добу виявлено 128 нових випадків Covid-19.

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