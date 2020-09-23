На Київщині через коронавірус закриті на карантин 23 школи



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Школи переведені на дистанційне навчання

Закриті на карантин 16 дитячих садочків

З початку вересня на коронавірусну хворобу в Київській області захворіли 147 педагогічних працівників та 127 учнів. У зв’язку з цим станом на сьогодні, 23 вересня, в області у дистанційному форматі працюють та навчаються 14329 вчителів та учнів. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«На самоізоляцію переведені 204 окремі класи у 87 закладах освіти Київщини. В них навчаються 5435 учнів», - розповів Володін.

Крім того, на дистанційній формі навчання 23 заклади загальної середньої освіти, в яких вчаться 8894 учні.

Також закрито на карантин 16 закладів дошкільної освіти.

Після самоізоляції повністю до очної форми навчання повернулись 11 закладів загальної середньої світи та два дитячих садки.

Коронавірус в Україні

Всього 184734

Хворіють 99359

Одужали 81670

Померли 3705

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

Станом на ранок 23 вересня в Київській області офіційно підтверджено 8148 випадків захворювання на коронавірус. За добу виявлено 128 нових випадків Covid-19.