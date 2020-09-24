Київ вийшов у лідери за кількістю нових хворих на коронавірус за добу



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Все більше киян хворіють на коронавірус

Коронавірус виявлено ще у понад 300 киян

За минулу добу, 23 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 330 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 20665 випадків захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у столиці найвищий добовий приріст хворих на коронавірус серед усіх регіонів України.

За попередню добу, 22 вересня, у столиці було виявлено 307 хворих на коронавірус.

Від початку епідемії у Києві одужали 6149 людей (за добу 106), померли 333 особи (за добу 3).

У Київській області зафіксовано 8286 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 138 осіб. За попередню добу збільшення складало 128 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 5108 осіб (за добу 55), померли 165 людей.

Загалом в Україні підтверджено 188106 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 23 вересня зафіксовано ще 372 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, станом на ранок 23 вересня у Києві було підтверджено 20335 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 307 осіб.

У Київській області було зафіксовано 8148 випадків захворювання на коронавірус. За добу виявлено 128 нових випадків Covid-19.