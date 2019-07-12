У лісі на Чернігівщині заблукав російський ведмідь



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Фото зі слідами медведя поширюють користувачі соцмереж

Місцевих жителів попереджають про небезпеку під час походів до лісу

У лісі в Чернігівській області виявили сліди ведмедя – тварини, яка не проживає на Поліссі. Як повідомив на сторінці «Сновська громада Чернігівської області України» у Facebook місцевий житель Олексій Малютін, сліди ведмедя виявили між селами Єліне і Безуглівка Сновської громади біля болота.

За його інформацією, спочатку вважали, що це великий вовк, але потім упевнилися: це червонокнижний ведмідь. Малютін наголосив, що це перший такий прецедент на території району, тварина прийшла, швидше за все, з території Російської Федерації. Він закликав місцевих жителів не ходити кілька днів до лісу (у тих місцях традиційно збирають влітку чорницю), аби не наражатися на небезпеку.

В управлінні лісового і мисливського господарства Чернігівської області повідомили, що на місце виїжджала єгерська служба, лісова служба також поінформована про можливу появу ведмедя.

«Теоретично, ведмідь може прийти до нас із території Росії, але фізично поки що тварину ніхто не бачив. Сліди, щоправда, зафіксовано, їх фото поширюють у соцмережах. Але на цю хвилину у нас немає достовірної інформації, що ведмедя хтось бачив», - прокоментували в управлінні.

Джерело: УНІАН