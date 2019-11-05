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    Бурі ведмеді в Одеському зоопарку були раді маленьким одеситам на своєму святі

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    Бурі ведмеді в Одеському зоопарку були раді маленьким одеситам на своєму святі

    На знак подяки звірам діти взяли участь у їх показовому годуванні

    У першу суботу листопада в Одеському зоопарку пройшло веселе дитяче свято «День ведмедів», присвячене його клишоногим мешканцям, повідомляє сайт міста.

    В ігровій формі малечі розповіли безліч цікавих фактів про клишоногих мешканців зоопарку і про те, як проходить їх підготовка до зими.

    У компанії з аніматорами Білого і Бурого ведмедиків діти брали участь у рухливих іграх, конкурсах і тематичних вікторинах.

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    Бурі ведмеді в Одеському зоопарку були раді маленьким одеситам на своєму святі
    Бурі ведмеді в Одеському зоопарку були раді маленьким одеситам на своєму святі
    Бурі ведмеді в Одеському зоопарку були раді маленьким одеситам на своєму святі
    Бурі ведмеді в Одеському зоопарку були раді маленьким одеситам на своєму святі

    Наприкінці святкової програми організатори запросили всіх на показове годування винуватців торжества Поляни, Фені і Бумера.

    Допоміг зоопарк в організації заходу дитячий фонд  ім. Серафима Саровського. 

    діти Одеса зоопарк
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