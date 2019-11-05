Бурі ведмеді в Одеському зоопарку були раді маленьким одеситам на своєму святі



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На знак подяки звірам діти взяли участь у їх показовому годуванні

У першу суботу листопада в Одеському зоопарку пройшло веселе дитяче свято «День ведмедів», присвячене його клишоногим мешканцям, повідомляє сайт міста.

В ігровій формі малечі розповіли безліч цікавих фактів про клишоногих мешканців зоопарку і про те, як проходить їх підготовка до зими.

У компанії з аніматорами Білого і Бурого ведмедиків діти брали участь у рухливих іграх, конкурсах і тематичних вікторинах.

Наприкінці святкової програми організатори запросили всіх на показове годування винуватців торжества Поляни, Фені і Бумера.

Допоміг зоопарк в організації заходу дитячий фонд ім. Серафима Саровського.