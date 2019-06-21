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    У Карпатах після грози обвалився міст

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    У Карпатах після грози обвалився міст

    Жителі села Шепіт залишились без жодного сполучення з іншими населеними пунктами

    В Івано-Франківській області, між селами Шепіт та Прокурава, Косівського району, після грози обвалився залізобетонний міст. Жителі села Шепіт залишились без жодного сполучення з іншими населеними пунктами.

    Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

    «20.06.2019 о 20.00 від начальника відділу НС Косівської РДА надійшло повідомлення про те, що в результаті грозових опадів, які спостерігались на території Косівського р-ну з 16.00 до 16.30 в річці Брустурка відбувся підйом рівня води. Потоком води на ґрунтовій автомобільній дорозі місцевого значення між селами Шепіт та Прокурава Косівського району відбулось підмивання опор (залізобетонних блоків) з подальшим обваленням та руйнуванням покриття мосту (залізобетонних дорожніх плит загальною шириною близько 4 та довжиною близько 12 м. В селі Шепіт проживає близько 900 осіб. Проїзд до села легковим транспортом відсутній, можливий проїзд транспортом підвищеної прохідності», - повідомляє управління ОДА.

    За їхньою інформацією, органи місцевого самоврядування вживають заходів з відновлення автомобільного сполучення з населеним пунктом.

    Нагадаємо, рятувальники ще 19 червня попередили про загрозу селів у Карпатах.

     

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