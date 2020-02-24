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    У Карпатах заблукала група туристів

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    У Карпатах заблукала група туристів
    Ілюстративне фото

    Для пошуку та надання допомоги залучено 15 людей особового складу та три одиниці техніки ДСНС

    У Рахівському районі Закарпатської області на горі Петрос заблукала група туристів із п’яти осіб, сьогодні вранці один із них спустився самостійно, інших шукають, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «23 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в Рахівському районі на горі Петрос заблукали туристи (група з п’яти осіб). О 5.10 24 лютого один із туристів вийшов на зв'язок і повідомив, що самостійно спустився», - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у понеділок уранці.

    Для пошуку та надання допомоги залучено 15 людей особового складу та три одиниці техніки ДСНС.

    Зазначимо, у понеділок, 24 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови – пориви вітру та значні опади.

    Як повідомлялося, в Україну йде негода з вітром, снігом та дощем: прогноз погоди до 2 березня.

    прогноз погоди ДСНС туризм Карпати (гори) негода
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