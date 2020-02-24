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    Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: сьогодні в Україні погіршиться погода

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    Синоптики попередили українців про&nbsp;складні погодні умови 24 лютого - Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: сьогодні в Україні погіршиться погода
    Синоптики попередили українців про складні погодні умови 24 лютого

    У Києві сьогодні пориви вітру 17-22 м/с, вдень помірний дощ та мокрий сніг, температура вдень 3-5°

    У понеділок, 24 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови – пориви вітру та значні опади.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «24 лютого у зв'язку з переміщенням активного циклону з заходу складні погодні умови: пориви вітру 17-22 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні місцями сильний вітер 25-28 м/с; вночі в західних, північних областях, вдень на Лівобережжі значні опади (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). У Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, вночі сильний вітер 40 м/с, сильна хуртовина, значний сніг, на дорогах ожеледиця. (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», - зазначається у повідомленні.

    Температура в Україні впродовж доби 0-5° тепла, вночі на північному сході до 2° морозу, вдень на півдні та Закарпатті 4-9° тепла.

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    У Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, вночі 40 м/с, сильна хуртовина, температура протягом доби 1-6° морозу, на дорогах ожеледиця.

    У Києві сьогодні пориви вітру 17-22 м/с, вночі значний, вдень помірний дощ та мокрий сніг; температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

    Як повідомлялося, в Україну йде негода з вітром, снігом та дощем: прогноз погоди до 2 березня.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна снігопад вітер негода дощ
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