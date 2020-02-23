В Україну йде негода з вітром, снігом та дощем: прогноз погоди до 2 березня



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У Києві сьогодні хмарно, дощ та мокрий сніг

Вдень температура залишатиметься «плюсовою»

З неділі, 23 лютого, в Україні погіршиться погода - йтиме дощ, сніг, а в Карпатах - навіть хуртовини.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні, 23 лютого, буде хмарно, посилення вітру до 15-22 м/с. Вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні часом опади переважно у вигляді дощу.

Температура вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, у західних та північних областях 0-5°С тепла. Вдень 2-7°С тепла, на Прикарпатті та в Одеській області до + 10°С. У Карпатах часом сніг, пориви вітру 25-30 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 2-7°С морозу, вдень близько 0°С.

У Києві сьогодні хмарно, дощ та мокрий сніг. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

Ускладнення погодних умов 23 лютого відповідатиме першому (жовтому), а 24 лютого - другому (помаранчевому) рівню небезпечності.

У понеділок, 24 лютого, в Україні буде дощ з мокрим снігом, уночі в західних, удень у південно-східних областях місцями значні опади.

Температура впродовж доби 0-5°С тепла. На північному сході країни вночі 1-3°С морозу, вдень на півдні та Закарпатті 3-8°С тепла. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Уночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім сходу, місцями 25-28 м/с.

У Карпатах часом сніг, вночі значний сніг. Пориви вітру до 40 м/с, сильні хуртовини. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби близько 0°С.

У Києві хмарно, дощ та мокрий сніг. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі та вдень 2-4°С тепла.

Вівторок-середа, 25-26 лютого

Вночі 25 лютого у східних областях, Приазов'ї та в Криму невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень 26 лютого в західних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі від 3°С тепла до 3°С морозу, 26 лютого у східній частині 1-7°С морозу. Вдень 25 лютого 2-8°С тепла, в західних та Одеській областях до 12°С, 26 лютого 5-11°С, в Одеській області та Прикарпатті до 14°С.

У Києві без істотних опадів. Температура 25 лютого вночі 0-2°С морозу, вдень 4-6°С тепла. 26 лютого вночі 1-3°С, удень 7-9°С тепла.

Четвер-понеділок, 27 лютого - 2 березня

З 27 лютого по 2 березня на більшій частині території України місцями дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура вночі від 3°С тепла до 3°С морозу, вдень 5-11°С тепла.

Раніше стало відомо, що на Україну насувається циклон з мокрим снігом та шквальним вітром.