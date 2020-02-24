Через негоду знеструмлено понад 250 населених пунктів у семи областях України



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Найбільше населених пунктів знеструмлені на Львівщені та Івано-Франківщині

У результаті ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) станом на ранок понеділка знеструмлено 251 населений пункт у семи областях України, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«24 лютого в результаті ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлені 251 населений пункт у семи областях, а саме: Львівська - 70, Івано-Франківська - 69, Тернопільська - 65, Волинська - 23, Чернівецька - 12 і Рівненська - один», - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС в понеділок уранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначимо, у понеділок, 24 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови – пориви вітру та значні опади.

Як повідомлялося, в Україну йде негода з вітром, снігом та дощем: прогноз погоди до 2 березня.