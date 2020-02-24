  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через негоду знеструмлено понад 250 населених пунктів у семи областях України

    • Розсилка
    Через негоду знеструмлено понад 250 населених пунктів у семи областях України

    Найбільше населених пунктів знеструмлені на Львівщені та Івано-Франківщині

    У результаті ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) станом на ранок понеділка знеструмлено 251 населений пункт у семи областях України, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «24 лютого в результаті ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлені 251 населений пункт у семи областях, а саме: Львівська - 70, Івано-Франківська - 69, Тернопільська - 65, Волинська - 23, Чернівецька - 12 і Рівненська - один», - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС в понеділок уранці.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Зазначимо, у понеділок, 24 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови – пориви вітру та значні опади.

    Як повідомлялося, в Україну йде негода з вітром, снігом та дощем: прогноз погоди до 2 березня.

     

     

    прогноз погоди ДСНС електроенергія негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ