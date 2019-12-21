У Казахстані хочуть повністю скасувати смертну кару



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У Казахстані з 2003 року діє мораторій на застосування смертної кари: максимальне покарання зараз – довічне позбавлення волі

Від моменту проголошення незалежності Казахстану виконали 536 смертних вироків

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Цей документ спрямований на скасування смертної кари.

«Настав час для вирішення питань, які активно піднімалися нашими правозахисниками. Міністерству закордонних справ доручається розпочати процедуру приєднання до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права», – оголосив Токаєв на засіданні Національної ради суспільної довіри при президенті Казахстану.

У Казахстані з 2003 року діє мораторій на застосування смертної кари: максимальне покарання зараз – довічне позбавлення волі. Але при цьому смертна кара як вид кримінального покарання законом не скасована і може бути приведена у виконання через рік після того, як мораторій буде скасований.

Цей вирок може бути винесений за 17 статтями, зокрема: «Застосування заборонених засобів і методів ведення війни», «Геноцид», «Найманство», «Державна зрада у воєнний час», «Посягання на життя першого президента Республіки Казахстан – Лідера Нації», «Посягання на життя президента Республіки Казахстан» (навіть якщо він залишиться живий), «Диверсія», «Акт тероризму», а також «Ухилення або відмова від несення військової служби у воєнний час», «Дезертирство в воєнний час».

Від моменту проголошення незалежності Казахстану виконали 536 смертних вироків.