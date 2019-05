Влада Казахстану сьогодні заблокувала Facebook, Instagram, YouTube та частину ЗМІ

Серед ресурсів, які виявилися недоступні, - Vlast.kz, TIME.kz, Informburo.kz, HOLA News, Azattyq, «Уральская неделя», а також сайт Казахстанського бюро з прав людини

У Казахстані заблокували сайти низки місцевих ЗМІ та соціальні мережі.

Вони доступні тільки для користувачів, що перебувають за межами країни або використовують проксі і VPN-сервіси, передає «Радио Азаттык».

Раніше заборонений в країні рух «Демократичний вибір Казахстану» оголошував про плани провести 9 травня в частині казахських міст мітинги паралельно з підтримуваними владою акціями «Безсмертний полк».

Напередодні влада заявила, що учасники можливих несанкціонованих акцій будуть притягнуті до відповідальності.

Серед ресурсів, які виявилися недоступні, - Vlast.kz, TIME.kz, Informburo.kz, HOLA News, Azattyq, «Уральская неделя», а також сайт Казахстанського бюро з прав людини, уточнює The Village Казахстан.

«Все заблоковані ЗМІ висвітлювали підготовку до позачергових виборів президента в Казахстані, ситуацію з активістами, а також писали про мітинги, які проходили 1 травня в Алмати і Нур-Султана», - додає видання.

Соціальні мережі Facebook та Instagram, а також відеохостинг YouTube також 9 травня виявилися недоступними в Казахстані.

Confirmed: Network data show Facebook, Instagram, YouTube, Telegram and several independent news and petition sites have been blocked across #Kazakhstan as authorities seek to suppress #VictoryDay demonstrations; incident ongoing #KeepItOn https://t.co/URk7qvVz9f pic.twitter.com/O3BmLspDzi