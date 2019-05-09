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    Влада Казахстану сьогодні заблокувала Facebook, Instagram, YouTube та частину ЗМІ

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    Влада Казахстану сьогодні заблокувала Facebook, Instagram, YouTube та частину ЗМІ

    Серед ресурсів, які виявилися недоступні, - Vlast.kz, TIME.kz, Informburo.kz, HOLA News, Azattyq, «Уральская неделя», а також сайт Казахстанського бюро з прав людини

    У Казахстані заблокували сайти низки місцевих ЗМІ та соціальні мережі.

    Вони доступні тільки для користувачів, що перебувають за межами країни або використовують проксі і VPN-сервіси, передає «Радио Азаттык».

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    Раніше заборонений в країні рух «Демократичний вибір Казахстану» оголошував про плани провести 9 травня в частині казахських міст мітинги паралельно з підтримуваними владою акціями «Безсмертний полк».

    Напередодні влада заявила, що учасники можливих несанкціонованих акцій будуть притягнуті до відповідальності. 

    Серед ресурсів, які виявилися недоступні, - Vlast.kz, TIME.kz, Informburo.kz, HOLA News, Azattyq, «Уральская неделя», а також сайт Казахстанського бюро з прав людини, уточнює The Village Казахстан.

    «Все заблоковані ЗМІ висвітлювали підготовку до позачергових виборів президента в Казахстані, ситуацію з активістами, а також писали про мітинги, які проходили 1 травня в Алмати і Нур-Султана», - додає видання.

    Соціальні мережі Facebook та Instagram, а також відеохостинг YouTube також 9 травня виявилися недоступними в Казахстані.

    Згідно з даними технічного моніторингу, проведеного неурядовою організацією NetBlocks, доступ до цих ресурсів блокують інтернет-провайдери.

    Мережа мікроблогів Twitter і месенджер WhatsApp поки доступні, а месенджер Telegram обходить блокування, відзначається в повідомленні.

     

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