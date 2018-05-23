У Кенії відкрили українське консульство

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У Момбасі відкрили почесне консульство України

Це перший візит міністра закордонних справ України до Республіки Кенія

У Момбасі, другому за величиною місті Кенії, відкрили почесне консульство України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

«Момбаса сьогодні жовто-блакитна. Відкриваємо Почесне консульство України в чудовому місті на півдні Кенії та встановлюємо регіональну співпрацю», — написав Клімкін, додавши відповідні фото.

Момбаса сьогодні жовто-блакитна :). Відкриваємо Почесне консульство України в чудовому місті на півдні Кенії та встановлюємо регіональну співпрацю! pic.twitter.com/k6T7GqFSyW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 травня 2018 р.

21 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до кенійської столиці Найробі. Це перший візит міністра закордонних справ України до Республіки Кенія.