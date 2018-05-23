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    У Кенії відкрили українське консульство

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    У Момбасі відкрили почесне консульство України - У Кенії відкрили українське консульство
    У Момбасі відкрили почесне консульство України

    Це перший візит міністра закордонних справ України до Республіки Кенія

    У Момбасі, другому за величиною місті Кенії, відкрили почесне консульство України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

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    «Момбаса сьогодні жовто-блакитна. Відкриваємо Почесне консульство України в чудовому місті на півдні Кенії та встановлюємо регіональну співпрацю», — написав Клімкін, додавши відповідні фото.

    21 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до кенійської столиці Найробі. Це перший візит міністра закордонних справ України до Республіки Кенія.

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