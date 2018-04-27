Спортсменів із Кенії не пускали в Україну, всю ніч протримавши в аеропорту

Кенійці прилетіли на Міжнародний марафон, який відбудеться у Харкові

Кенійських спортсменів, які прямували на Міжнародний марафон до Харкова, не пускали в Україну. Близько 19:40 кенійці прибули в аеропорт «Бориспіль», але їх не пустили прикордонники, попри наявність віз, запрошення від Міністерства молоді та спорту, мерії міста Харкова та організаторів. Про ситуацію на своїй сторінці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ірина Ліщинська, Facebook Спортсмени всю ніч після перельоту провели в аеропорту без їжі, води та нормального відпочинку

Кенійці прилетіли на Міжнародний марафон, який відбудеться у Харкові

Кенійських спортсменів, які прямували на Міжнародний марафон до Харкова, не пускали в Україну.

Близько 19:40 кенійці прибули в аеропорт «Бориспіль», але їх не пустили прикордонники, попри наявність віз, запрошення від Міністерства молоді та спорту, мерії міста Харкова та організаторів. Про ситуацію на своїй сторінці у Facebook написала спортивний директор Run Ukraine Ірина Ліщинська.

Підставою відмови пустити кенійців в Україну стала недостатня кількість коштів для перебування в Україні, хоча все перебування забезпечує українська сторона.

При цьому спортсмени всю ніч після перельоту провели в аеропорту без їжі, води та нормального відпочинку.

У п’ятницю, 27 квітня, після 10-ї години Ліщинська повідомила, що ситуація нарешті вирішилася, і кенійців пустили в Україну.

Читайте також матеріал «Главкома» Як руйнується український спорт. Скандальний звіт Рахункової палати

Джерело: Кореспондент.net