Спортсменів із Кенії не пускали в Україну, всю ніч протримавши в аеропорту
- 27 Квiтня, 11:00
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Кенійці прилетіли на Міжнародний марафон, який відбудеться у Харкові
Кенійських спортсменів, які прямували на Міжнародний марафон до Харкова, не пускали в Україну.
Близько 19:40 кенійці прибули в аеропорт «Бориспіль», але їх не пустили прикордонники, попри наявність віз, запрошення від Міністерства молоді та спорту, мерії міста Харкова та організаторів. Про ситуацію на своїй сторінці у Facebook написала спортивний директор Run Ukraine Ірина Ліщинська.
Підставою відмови пустити кенійців в Україну стала недостатня кількість коштів для перебування в Україні, хоча все перебування забезпечує українська сторона.
При цьому спортсмени всю ніч після перельоту провели в аеропорту без їжі, води та нормального відпочинку.
У п’ятницю, 27 квітня, після 10-ї години Ліщинська повідомила, що ситуація нарешті вирішилася, і кенійців пустили в Україну.
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Джерело: Кореспондент.net