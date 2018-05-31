У Києві біля станції метро вщент згорів автобус (фото, відео)

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Фото: dtp.kiev.ua

Рух трамваїв було перекрито, так як палаючий автобус знаходився поблизу трамвайних колій

У Києві біля станції метро «Лук'янівська» ввечері у четвер, 31 травня, згорів пасажирський автобус.

Пожежа сталася близько 19 години поблизу зупинки громадського транспорту на вул. Дегтярівська, 17.

На місце події прибули пожежники, співробітники поліції, швидка допомога.

Рух трамваїв було перекрито, так як палаючий автобус знаходився на узбіччі дороги поблизу трамвайних колій.

Крім того, поліція перекрила дорогу зі сторони станції метро «Лук'янівська».

В результаті пожежі автобус згорів практично вщент.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Як повідомляє прес-служба «Київпастрансу», було заблоковано рух трамвайних маршрутів №14 та №15.

Нагадаємо, раніше на Львівщині в результаті пожежі на станції технічного обслуговування в с. Сокільники згорів автобус та автомобіль.

Джерело: 112 Україна