У Києві над Хрещатиком пролетіла військова авіація (фото)



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20 серпня в центрі столиці військові проводять чергову репетицію параду

На Хрещатику ввечері 20 серпня проводять чергову репетицію параду на честь Дня Незалежності України.

Спочатку по головній вулиці столиці пройшли маршем представники різних силових структур України, зокрема Нацгвардії та ЗСУ. Згодом після них Хрещатиком поїхала військова техніка.

Крім того, у небі над Києвом пролетіли військові літаки.

Як відомо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.

Джерело: УНН