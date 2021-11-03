У Києві пройшов Міжнародний конгрес «Дороги майбутнього»

Захід об’єднав ключових гравців дорожньо-будівельного ринку України та став комунікаційним майданчиком між представниками органів державної влади і бізнесу

За ініціативи Національної асоціації дорожників України (НАДУ) у вівторок, 2 листопада, пройшов Міжнародний конгрес «Дороги майбутнього», мета якого – переглянути законодавчі й нормативні документи галузі, які потребують модернізації; запропонувати конкретні зміни до нормативних та законодавчих документів, які покращать роботу дорожньої галузі та допоможуть реалізувати програму президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Уніан.

Участь у Конгресі взяли міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник міністра фінансів України Олександр Кава, радник прем’єр-міністра Тарас Сиротинський, голова Держінспекції архітектури і містобудування Семен Кривонос, заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, заступник голови комітету ВРУ з питань регіонального розвитку Олена Шуляк та інші ключові гравці дорожнього ринку України.

Потреба в такому діалозі саме зараз є дуже актуальною. Вже близько двох років у країні реалізується програма Президента «Велике будівництво», виділений бюджет на ремонт та будівництво доріг, але є ще нормативні акти, які сповільнюють процес, а тому потребують перегляду та модернізації. Тому на заході говорили і про успіхи, і про проблеми галузі.

«У 2020-2021 роках відремонтовано 13 тис. км доріг і 520 мостів. До 2024 року в Україні буде відновлено 1400 мостів, відремонтовано 24 000 км доріг та збудовано нові автошляхи, зокрема М-05 Київ-Одеса, Н-08 Бориспіль-Переяслав, концесійна дорога Краківець – Львів – Броди – Рівне та інші», – сказав Олександр Кубраков. Будівництво доріг сьогодні – це потужна конкурентоспроможна галузь, яка рухає економіку країни вперед», – сказав Олександр Кубраков.

Мета Конгресу – переглянути законодавчі й нормативні документи галузі, які покращать роботу дорожньої галузі та допоможуть реалізувати програму президента Володимира Зеленського «Велике будівництво»

Програма заходу була розділена на три тематичні дискусійні панелі та передбачала час на запитання і відповіді. Тож кожен учасник міг озвучити актуальні питання та почути відповіді, як вони будуть вирішуватися найближчим часом, від представників державної влади та будівельних організацій. Найбільше учасників цікавили реформи державних закупівель, державна регуляція в галузі, зміни у дозвільній документації та оподаткуванні та ін.

«За підсумками Конгресу ми запропонуємо зміни до законодавчих та нормативних документів, які покращать роботу дорожньої галузі та допоможуть реалізувати програму відновлення та будівництва нових доріг в Україні», – зазначив президент НАДУ Микола Березовський.

Модераторами дискусійних панелей на заході були директор державного підприємства «ДерждорНДІ» Артем Безуглий та виконавчий директор НАДУ Олег Варивода.

Державне фінансування дорожньої галузі значно зросло у порівнянні з минулими десятиліттями

За словами Вариводи, майже 90% доріг України потребують ремонту і обов’язкового утримання. Тому першочергові завдання галузі: по-перше, відновити ту сітку доріг, яка є на сьогодні, і по-друге – будувати нові автошляхи. Без цього розвиток України як сучасної держави, розвиток економіки України неможливий, зазначає експерт.

«Ми маємо 170 тис. км доріг загального користування, з яких 120 тис. км – дороги місцевого значення, майже 50 тис. – це дороги державного значення. В минулому році було відремонтовано трошки більше, ніж 6 тис. км доріг. В цьому році буде відремонтовано 6,5 тис. км доріг. Ми розраховуємо, що в наступному році цей план буде збільшено, буде відремонтовано 10,5 тис. км доріг, і це лише початок», – підкреслив виконавчий директор НАДУ.

Водночас, за його словами, державне фінансування дорожньої галузі значно зросло у порівнянні з минулими десятиліттями. Це стало поштовхом до розширення виробничих потужностей підрядних компаній, а отже і збільшення кількості робочих місць. З грудня 2019 року чисельність працівників у дорожньо-будівельних компаніях виросла у 3 рази, а середня заробітна плата – на 50%.