Байден заявив про «дуже серйозні» кліматичні проблеми Путіна
Байден розкритикував Путіна за ігнорування кліматичних змін
Байден звинуватив Китай, який, за його словами, претендує на світове лідерство у неучасті у міжнародних форумах. Голова ЦК КПК Сі Цзіньпін не брав участі у саміті у шотландській столиці.
Байден також нагадав, що Росія, як і Китай, проігнорували зустріч G20 у Римі. Він також додав, що від Путіна немає інформації, що він збирається робити за кліматом.
«Те саме з Путіним у Росії. У нього тундра горить. В нього буквально горить тундра. Має дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить щодо бажання щось робити», – продовжив Байден.
Tune in as I hold a press conference from COP26 in Glasgow. https://t.co/wY4by2kRrv— President Biden (@POTUS) November 2, 2021
До слова, президент США Джо Байден на кліматичному саміті у Глазго звинуватив Росію та ОПЕК у підвищенні цін на нафту.