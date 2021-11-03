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    Байден заявив про «дуже серйозні» кліматичні проблеми Путіна

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    Джо Байден розкритикував Володимира Путіна за ставлення до змін клімату - Байден заявив про «дуже серйозні» кліматичні проблеми Путіна
    Джо Байден розкритикував Володимира Путіна за ставлення до змін клімату
    фото: Jonathan Ernst/Reuters

    Байден розкритикував Путіна за ігнорування кліматичних змін

    Президент США Джо Байден розкритикував на саміті у Глазго, присвяченому глобальним змінам клімату, російського лідера Володимира Путіна та його політику в галузі охорони природи. Про це Байден сказав на пресконференції, трансляція якої велася на офіційному Twitter-каналі президента США.

    Байден звинуватив Китай, який, за його словами, претендує на світове лідерство у неучасті у міжнародних форумах. Голова ЦК КПК Сі Цзіньпін не брав участі у саміті у шотландській столиці.

    Байден також нагадав, що Росія, як і Китай, проігнорували зустріч G20 у Римі. Він також додав, що від Путіна немає інформації, що він збирається робити за кліматом.

    «Те саме з Путіним у Росії. У нього тундра горить. В нього буквально горить тундра. Має дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить щодо бажання щось робити», – продовжив Байден.

    До слова, президент США Джо Байден на кліматичному саміті у Глазго звинуватив Росію та ОПЕК у підвищенні цін на нафту.

    Теги: Росія США Джозеф Байден Китай президент
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    Байден заявив про «дуже серйозні» кліматичні проблеми Путіна