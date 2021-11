Байден заявив про «дуже серйозні» кліматичні проблеми Путіна

Про це Байден сказав на пресконференції, трансляція якої велася на офіційному

президента США.

Президент США Джо Байден розкритикував на саміті у Глазго, присвяченому глобальним змінам клімату, російського лідера Володимира Путіна та його політику в галузі охорони природи.

Байден звинуватив Китай, який, за його словами, претендує на світове лідерство у неучасті у міжнародних форумах. Голова ЦК КПК Сі Цзіньпін не брав участі у саміті у шотландській столиці.

Байден також нагадав, що Росія, як і Китай, проігнорували зустріч G20 у Римі. Він також додав, що від Путіна немає інформації, що він збирається робити за кліматом.

«Те саме з Путіним у Росії. У нього тундра горить. В нього буквально горить тундра. Має дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить щодо бажання щось робити», – продовжив Байден.

Tune in as I hold a press conference from COP26 in Glasgow. https://t.co/wY4by2kRrv