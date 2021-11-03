Зеленський не прийшов на свій виступ на кліматичному саміті (відео)

Президент України Володимир Зеленський не прийшов на виступ на кліматичному саміті у Глазго

Український лідер мав виступити після американського лідера Джо Байдена та канадського прем'єра Джастіна Трюдо

Президент України Володимир Зеленський не прийшов на свій виступ на кліматичному саміті у Глазго.

Сесія другого дня саміту була присвячена глобальній ініціативі щодо скорочення викидів метану.

Український лідер мав виступити після американського лідера Джо Байдена та канадського прем'єра Джастіна Трюдо. Однак коли модератор сесії спецпредставник президента США з питань клімату та ексдержсекретар Джон Керрі викликав Зеленського, той не з'явився.

На записі видно, як Керрі запрошує на трибуну Зеленського, втративши його з уваги. Ексдержсекретар оглянувся та зрозумів, що український лідер відсутній у залі.

«Дозвольте мені спочатку відрекомендувати <…> президента Зеленського я також не бачу», — сказав спантеличений Керрі, озираючись на всі боки.

Крім президента України, на сесію не прийшли ще кілька учасників.

Пізніше Керрі представив наступну групу промовців, однак і на той момент Зеленський так і не з'явився в залі.

До слова, Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту.

Напередодні Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.