Поштова площа отримала національний статус



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Кабмін на своєму останньому засіданні надав статус національного історичній місцевосці Києва

Сьогодні, 22 травня, Кабінет міністрів України своїм рішенням присвоїв національний статус Поштовій площі. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook краєзнавець, засновниця Громадського руху «Почайна» Анабелла Моріна.

«Сьогодні Поштова площа отримала національний статус як історичне місце, пов'язане з літописними подіями хрещення Київської Русі-України. Місце унікальних археологічних розкопок, древньої гавані на Почайні, місце, з якого починався Київ. Спасибі всім причетним. Справжня історія перемогла!» - написала вона.

Активістка висловила вдячність міністру закордонних справ Павлу Клімкіну і міністру культури Євгену Нищуку, які сприяли ухваленню цього важливого рішення.

«Друзі, які були поруч у найважчі часи - сьогодні наша перемога! Всі, хто мав відношення до наукових досліджень, розробки Паспорта з історії, археології - сьогодні наша перемога! Всі ті, хто захищав Поштову площу всі ці роки - сьогодні наша перемога!» - зазначила Моріна.

Нагадаємо, у липні 2018 року Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №8541 «Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві».

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