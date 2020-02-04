Регбі та гандбол: У Львові презентували проект реконструкції стадіону

У Львові презентували проект реконструкції стадіону (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як «Юність» виглядає нині

«Юність» отримає нове життя

Федерація регбі Львівщини повідомила оптимістичну новину – незабаром місцеві регбісти матимуть власну арену.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Івано-Франківську практично відновили занедбаний стадіон

Приводом для радощів стала міська влада, що заклала у бюджеті Львова на 2020 рік 23 млн гривень на ремонт арени «Юність».

Крім власне стадіону заплановано побудову сучасного тренувального комплексу для підготовки гандболістів і відновлення паркової зони біля стадіону.

Крім регбістів лобіювали проект ще й гандболісти Львівщини.

В планах проводити на «Юності» як внутрішні, так і міжнародні змагання.

Таким чином, Львів знову може розраховувати на єврокубки. Але спочатку треба дочекатись завершення капремонту до відстежити, щоб усі гроші витрачалися за цільовим призначенням.

На фото – проект, як буде виглядати львівська «Юність» після реконструкції.

Джерело: Главком СПОРТ