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    У Львові презентували проект реконструкції стадіону (фото)

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    <span>Як &laquo;Юність&raquo; виглядає нині</span> - У Львові презентували проект реконструкції стадіону (фото)
    Як «Юність» виглядає нині

    «Юність» отримає нове життя

    Федерація регбі Львівщини повідомила оптимістичну новину – незабаром місцеві регбісти матимуть власну арену.

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    Приводом для радощів стала міська влада, що заклала у бюджеті Львова на 2020 рік 23 млн гривень на ремонт арени «Юність».

    Крім власне стадіону заплановано побудову сучасного тренувального комплексу для підготовки гандболістів і відновлення паркової зони біля стадіону.

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    Регбі та гандбол: У Львові презентували проект реконструкції стадіону
    Регбі та гандбол: У Львові презентували проект реконструкції стадіону
    Регбі та гандбол: У Львові презентували проект реконструкції стадіону

    Крім регбістів лобіювали проект ще й гандболісти Львівщини.

    В планах проводити на «Юності» як внутрішні, так і міжнародні змагання.

    Таким чином, Львів знову може розраховувати на єврокубки. Але спочатку треба дочекатись завершення капремонту до відстежити, щоб усі гроші витрачалися за цільовим призначенням.

    На фото – проект, як буде виглядати львівська «Юність» після реконструкції.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Львів ремонт регбі
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