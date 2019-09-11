У Києві СБУ блокувала рейдерське захоплення нерухомості на $25 млн



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Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці викрили групу осіб, що причетні до незаконного переоформлення майна з використанням завідомо підроблених документів

Служба безпеки України блокувала у столиці рейдерське захоплення нерухомості загальною вартістю майже $25 млн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці викрили групу осіб, що причетні до незаконного переоформлення майна з використанням завідомо підроблених документів. Зловмисники протиправно вносили дані до Державного реєстру речових прав на нерухомість, використовуючи електронні ключі доступу до Реєстру.

У ході досудового розслідування встановлено, що до оборудки причетні державні реєстратори одного з київських комунальних підприємств, акредитованих у сфері держреєстрації. Вони, зловживаючи своїми службовими повноваженнями та на підставі підроблених документів, вчинили низку незаконних реєстраційних дій для заволодіння об’єктами нерухомості приватної форми власності. Службовими особами, зокрема, були незаконно внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якими змінено власника низки квартир у Києві.

Крім цього, держреєстраторами комунального підприємства на підставі підроблених документів протиправно було змінено директора товариства з обмеженою відповідальністю, кінцевим бенефіціарним власником якого є іноземна інвестиційна компанія. Товариству належить комплекс нерухомого майна загальною площею понад 7 тис. квадратних метрів.

Правоохоронці провели у Києва санкціоновані обшуки за адресами проживання державних реєстраторів та у конспіративних офісах, де здійснювалися незаконні реєстраційні дії. Під час слідчих дій вилучено документи, штампи, печатки та ключі доступу до Державного реєстру низки суб’єктів реєстрації, чорнові записи, флеш-накопичувачі, ноутбуки з доказами здійснення рейдерської діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з працівниками Київської місцевої прокуратури № 7.