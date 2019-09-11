У Києві СБУ затримала іноземця, причетного до діяльності «Ісламської держави»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іноземець, який перебував у міжнародному розшуку, прибув в Україну для переховування від відповідальності через причетність до діяльності міжнародної терористичної організації «Ісламська держава»

У Києві затримано громадянина однієї з країн Центральної Азії, який знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець незаконно прибув на територію України для переховування від кримінальної відповідальності через причетність до діяльності міжнародної терористичної організації «Ісламська держава».

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника на одній з вулиць столиці.

Наразі до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб до надходження запиту про його видачу.

Прокуратура розпочала процедуру екстрадиційної перевірки.



