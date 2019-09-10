На Луганщині СБУ заблокувала канал контрабанди наркотичних засобів (фото)

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Незаконне переміщення здійснювалось через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Танюшівка»

У Луганській області припинено канал контрабандного переправлення наркотичних засобів через митний кордон України до РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними співробітників Служби безпеки України, канал організував колишній правоохоронець, мешканець Новопсковського району.

Незаконне переміщення здійснювалось через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Танюшівка».

Безпосереднє перевезення через митний кордон здійснювала невістка організатора, після чого наркотичні засоби передавали замовникам на території РФ. До України вони поверталися вже з грошима, отриманими від збуту наркотиків.

8 вересня правоохоронці виявили чергову спробу контрабандистів транспортувати наркоречовину через кордон до РФ. Вилучено пакунок з канабісом вагою майже 100 грамів, який жінка перевозила у білизні, приховавши його таким чином від митного контролю.

Одночасно у місцях вирощування, переробки та сортування наркотичних речовин, за місцем помешкання зловмисників та на їхній присадибній ділянці слідчими проведено санкціоновані обшуки. Виявлено плантацію з 19 кущами конопель, понад 3,5 кг розфасованої висушеної коноплі, кущі конопель, висушені для подальшої обробки, а також кошти у сумі 9600 доларів США та 61 000 російських рублів.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

На даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За результатами проведених експертиз вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінальних проваджень за статтями 307 і 310 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за незаконне виготовлення, перевезення та збут наркотиків, а також за вирощування нарковмісних рослин.

Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття правопорушників проводилися спільно з Державною прикордонною службою України.