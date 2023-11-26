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Масштабна повітряна тривога тривала понад три години

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
фото: glavcom.ua

Жителям почервонілих областей слід було негайно пройти в укриття

У ніч проти 26 листопада росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу було оголошено у Києві та низці областей.

Повітряні сили у суботу ввечері повідомили про загрозу ударних БПЛА в Запорізькій Дніпропетровській областей..

Згодом стало відомо про «групи ударних БПЛА через Дніпропетровську область в напрямку Полтавщини». Також загроза ударних безпілотників є на Черкащині.

О 23:40 тривогу було оголошено й на Київщині. О 00:04 тривоаг поширилася й на столицю.

Про відбій повітряної тривоги у столиці повідомили о 03:20.

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Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БПЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

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