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Уночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість дронів (оновлено)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість дронів (оновлено)
Силами ППО знищено 71 ворожий дрон
колаж: РБК-Україна

Переважну більшість ударних дронів Shahed-131/136 знищено на Київщині

У ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною!» – доповів генерал.

Командування Повітряних сил інформує, що запуски «Шахедів» були з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ) та району Курської області (РФ).

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України:

  • Київська,
  • Сумська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Миколаївська,
  • Кіровоградська області.

До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Знищено 71 ударний БпЛА Shahed-131/136, переважна більшість – на Київщині.

Оновлено

Близько 11-ї години Повітряні сили оновили інформацію про кількість знищених дронів. «За уточненою інформацією, протиповітряною обороною знищено 74 ударних БпЛА Shahed-131/136. Тобто плюс три в актив! 74 із 75!» – йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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Теги: безпілотник окупанти Київ війна Київщина

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