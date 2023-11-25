Уночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість дронів (оновлено)

Переважну більшість ударних дронів Shahed-131/136 знищено на Київщині

У ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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«Запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною!» – доповів генерал.

Командування Повітряних сил інформує, що запуски «Шахедів» були з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ) та району Курської області (РФ).

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Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України:

Київська,

Сумська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Миколаївська,

Кіровоградська області.

До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Знищено 71 ударний БпЛА Shahed-131/136, переважна більшість – на Київщині.

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Оновлено

Близько 11-ї години Повітряні сили оновили інформацію про кількість знищених дронів. «За уточненою інформацією, протиповітряною обороною знищено 74 ударних БпЛА Shahed-131/136. Тобто плюс три в актив! 74 із 75!» – йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.