Повітряні сили уточнили кількість збитих «Шахедів» у Києві та області
Уночі Київ став головною ціллю росіян
Наші захисники уночі 25 листопада знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«66 приблизно – це на Київщині знищено. А от решта – це ті, що підлітали, і по дорозі їх знищували Сили оборони на півдні та сході нашої держави», – розповів Ігнат.
Загалом сьогодні українські військові знищили 71 «Шахед» із 75 випущених по Україні. Цей результат роботи ППО речник Повітряних сил назвав чудовим. За його словами, приблизно 40% дронів були знищені мобільними вогневими групами.
Крім того, Ігнат зауважив, що окупанти атакували з двох напрямків: Курської області та Приморсько-Ахтарська.
«З Курської області вони (дрони, – «Главком») пішли на Київ. А ці, що з південно-східного напрямку, кружляли маршрутами, якими вони завжди літають. Різні області – Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська. Кружляючи, вони чекали одночасного підходу з групою з Курська, щоб одночасно завдати такого масованого удару по столиці», – зазначив представник Повітряних сил.
Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 71 – знищено протиповітряною обороною.
Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.
До слова, енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога.
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