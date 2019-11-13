У Києві відбудеться Третій етно-мюзік-фест «Віртуози фолку»: подробиці від організаторів



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Девіз цьогорічного фестивалю, який відбудеться 17 листопада в Українському домі, - «Від троїстої музики - до фолк-року»

У пресцентрі «Главкома» у середу, 13 листопада, о 12:00 відбудеться пресконференція організаторів унікального фестивалю «Київ-етно-мюзик-фест», який уже третій рік на одній сцені збирає найкращих виконавців, які у своїй творчості звертаються до скарбів української народної музики («автентиків», «академістів», представників сучасних музичних напрямків), перетворюючись на широкий майданчик для спілкування та відкриваючи широкій публіці нові цікаві імена музикантів, які працюють у цьому напрямку.

Протягом двох років більше 60 гуртів стали учасниками фестивалю.

У Гала-концертах брали участь лауреати фестивалю та зіркові гості: Ruslana, ManSound, Ніна Матвієнко, Наоні, Іванка Червінська та гурт Gypsy Lyre, Illaria та проект Jazz Kolo, Олена Кулик та ансамбль «Дніпро», Ірина Шинкарук, Роман Гриньків, Олесь Журавчак, Петро Сказків, Георгій Матвіїв, Кирило Стеценко, хор Київ, ансамбль Калина, Folky Funky, MniShek, The Doox, TaRuta, та багато інших виконавців.

Девіз фестивалю - «Від троїстої музики - до фолк-року».

Про всі цікавинки цьогорічного фестивалю, який відбудеться 17 листопада в Українському домі, почуємо з перших вуст від організаторів фесту.

Запрошені гості: Любомир Матейко – народний артист України, виконавчий директор фестивалю, художній керівник Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро» та Олесь Журавчак – лауреат міжнародних конкурсів, сопілкар-віртуоз, арт-директор фестивалю, генеральний продюсер еко-культурного фестивалю «Трипільське коло».