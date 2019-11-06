Ірині Білик - 50. Народна артистка оголосила про всеукраїнський тур - 2020



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Ірина Білик зазначила, що концертна програма буде відрізнятися від усього, що вона робила протягом 30 років свого творчого життя

Зірка вирішила масштабно відсвяткувати свій подвійний ювілей

Українська співачка Ірина Білик оголосила про всеукраїнській тур на честь свого подвійного ювілею.

«Ювілей мого життя - 50 і 30 років на сцені разом з вами, мої дорогі. Це буде незабутньо!», - йдеться на офіційному сайті співачки.

Режисером масштабних урочистостей стане фотохудожник, стиліст, режисер кліпів і чоловік співачки - Аслан Ахмадов.

«Я буду виконувати пісні, які давно не співала, пісні які ви просили виконати і мріяли почути. Концертна програма буде відрізнятися від усього, що я робила протягом 30 років свого творчого життя!», - зазначає співачка.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року. Звання заслуженої артистки України вона отримала у 1996-му, а народної – у 2008 році.