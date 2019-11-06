Ірині Білик - 50. Народна артистка оголосила про всеукраїнський тур - 2020
Зірка вирішила масштабно відсвяткувати свій подвійний ювілей
Українська співачка Ірина Білик оголосила про всеукраїнській тур на честь свого подвійного ювілею.
«Ювілей мого життя - 50 і 30 років на сцені разом з вами, мої дорогі. Це буде незабутньо!», - йдеться на офіційному сайті співачки.
Режисером масштабних урочистостей стане фотохудожник, стиліст, режисер кліпів і чоловік співачки - Аслан Ахмадов.
«Я буду виконувати пісні, які давно не співала, пісні які ви просили виконати і мріяли почути. Концертна програма буде відрізнятися від усього, що я робила протягом 30 років свого творчого життя!», - зазначає співачка.
Нагадаємо, українська співачка Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року. Звання заслуженої артистки України вона отримала у 1996-му, а народної – у 2008 році.