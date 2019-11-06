У Києві виступить Донні МакКаслін: саксофоніст, що співпрацював з Девідом Боуї



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МакКаслін представить у Києві Blow - свою найсміливішу роботу за два десятиліття

Донні МакКаслін та його гурт неодмінно зачарують вас та зіграють джаз, яким ви ще його не чули

Американський джазовий саксофоніст Донні МакКаслін виступить у Києві. Концерт відбудеться 12 листопада у Caribbean Club Concert Hall.

За декілька днів до смерті у січні 2016 Девід Боуї випустив свій останній альбом, Blackstar. Для легендарного артиста ця платівка стала урочистим фіналом, але для маестро джазу Донні МакКасліна, чий саксофон визначив візіонерське стилістичне звучання Blackstar, це був лише початок.

Через два роки після виходу Blackstar МакКаслін повернувся з новим альбомом Blow., з абсолютно новим, чітким баченням, що цілком відображає вплив Боуї на розвиток МакКасліна як митця. «До роботи з ним це було б неможливо», - розповідає номінант Греммі МакКаслін про Blow., найсміливішу свою роботу за два десятиліття. Саме її він представить у Києві.

Попри свою тривалу успішну кар’єру, МакКаслін ріс, граючи в джазових ансамблях свого батька у Санта-Круз, Каліфорнія, і почав записувати власний матеріал наприкінці 90-х. Робота з Боуї, без сумніву, вплинула на його бачення свого ремесла. «Він завжди казав: іди за тим, що ти чуєш, і не переймайся тим, як це назвуть чи який ярлик повісять», - пригадує МакКаслін слова іконічного артиста. «Граймо музику та насолоджуємося нею». Ці слова МакКаслін прийняв дуже близько до серця та втілив цю філософію на платівці Blow.

МакКаслін підкреслює «широку палітру настроїв» Blow., і деякі з них – наприклад, енергійний 10-хвилинний інструментальний трек Break the Bond чи хаотичний Exactlyfourminutesofimprovisedmusic з відповідною назвою – будуть знайомі його прихильникам. Інші ж композиції – прог-рокова Tempest, повільна Eye of the Beholder, або натхненна Beastie Boys i A Tribe Calles Quest композиція The Opener здивують слухачів.