Як мозок розпізнає знайому музику
Наш мозок упізнає знайомі пісні на диво швидко. Потрібно лише від 100 до 300 мілісекунд, щоб пісню зарахувати до знайомих, засвідчив експеримент
Це розпізнавання позначається не тільки на мозку – реагують навіть зіниці. Вони розширюються, коли люди чують улюблену музику.
Музика глибоко закорінена в людській природі: у світі навряд чи знайдеться хоч одна культура, що не знає музики, на мелодію реагують навіть ненароджені діти в материнському лоні. Звук музики здійснює сильний емоційний ефект. Він може заставити плакати, породжує спогади та провокує відчуття піднесення.
Все ж музика впливає на людину дуже індивідуально. Адже у кожного свої улюблені пісні. Якщо один знервовано вимкне радіо, інший підкрутить звук і буде голосно підспівувати.
Цікаво, що наші улюблені композиції закарбовуються в мозку в особливий спосіб. Часто достатньо лише кількох звуків, щоб розпізнати мелодію. Але точно скільки часу потрібно, щоб наш мисленнєвий орган ідентифікував знайому музику?
У пошуках відповіді на це запитання Роберт Ягейо (Robert Jagiello) з Університетського коледжу Лондона та його колеги нещодавно здійснили експеримент. До нього вони залучили п’ятьох чоловіків і п’ятьох жінок. Кожен з них назвав п’ять відомих для них поп-пісень, які вони пов’язували з позитивними відчуттями та спогадами. До кожної з цих пісень команда Ягейо підібрала еквівалент – пісню, що за темпом, мелодією, гармонією та співом подібно звучала, але була невідома учасникам.
У визначальному експерименті науковці по черзі програвали учасникам уривки відомих і невідомих пісень. Кожен з уривків тривав менше секунди. При цьому науковці з допомогою електронної енцефалограми спостерігали, як мозок реагував на ці музичні куски. Крім того, науковці визначали, чи розширюються зіниці, що є ознакою збудження.
Результати засвідчили: мисленнєвий орган розпізнає знайомі пісні на диво швидко. Потрібно від 100 до 300 мілісекунд, щоб класифікувати музичний твір як знайомий. Це позначалося і на реакції зіниць. З іншого боку, Ягейо та його колеги підтвердили, що під час розпізнавання активуються кортикальні регіони в мозку, що залучені до відтворення спогадів.
«Наші результати доводять: знайому музику люди розпізнають на диво швидко. Це вказує на швидку темпоральну схему та доводить, наскільки глибоко такі музичні твори закарбовуються в нашому мозку», – каже колега Ягейо Марія Шет (Maria Chait).
Науковці припускають: ця особлива реакція на музику також пов’язана з позитивними емоціями, з якими її асоціюють. На думку вчених, отримані результати можуть пригодитися і в терапевтичній практиці: «Розуміти, як мозок розпізнає знайому музику, корисно для музичної терапії. Наприклад, вчених все більше цікавить, як музикою можна допомогти людям із деменцією. Адже музичні спогади залишаються у хворих дуже довго», – пояснила Шет. Ідентифікувавши нервові процеси, що уможливлюють розпізнавання музики, можна краще пояснити це та інші явища.
Daniela Albat
Gehirn erkennt vertraute Musik blitzschnell
University College London, 31/10/2019
Зреферувала С. К.
Джерело: Zbruc