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    Як мозок розпізнає знайому музику

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    Як мозок розпізнає знайому музику
    Зображення: CSS and Design/ thinkstock.

    Наш мозок упізнає знайомі пісні на диво швидко. Потрібно лише від 100 до 300 мілісекунд, щоб пісню зарахувати до знайомих, засвідчив експеримент

    Це розпізнавання позначається не тільки на мозку – реагують навіть зіниці. Вони розширюються, коли люди чують улюблену музику.

    Музика глибоко закорінена в людській природі: у світі навряд чи знайдеться хоч одна культура, що не знає музики, на мелодію реагують навіть ненароджені діти в материнському лоні. Звук музики здійснює сильний емоційний ефект. Він може заставити плакати, породжує спогади та провокує відчуття піднесення.

    Все ж музика впливає на людину дуже індивідуально. Адже у кожного свої улюблені пісні. Якщо один знервовано вимкне радіо, інший підкрутить звук і буде голосно підспівувати.

    Цікаво, що наші улюблені композиції закарбовуються в мозку в особливий спосіб. Часто достатньо лише кількох звуків, щоб розпізнати мелодію. Але точно скільки часу потрібно, щоб наш мисленнєвий орган ідентифікував знайому музику?

    У пошуках відповіді на це запитання Роберт Ягейо (Robert Jagiello) з Університетського коледжу Лондона та його колеги нещодавно здійснили експеримент. До нього вони залучили п’ятьох чоловіків і п’ятьох жінок. Кожен з них назвав п’ять відомих для них поп-пісень, які вони пов’язували з позитивними відчуттями та спогадами. До кожної з цих пісень команда Ягейо підібрала еквівалент – пісню, що за темпом, мелодією, гармонією та співом подібно звучала, але була невідома учасникам.

    У визначальному експерименті науковці по черзі програвали учасникам уривки відомих і невідомих пісень. Кожен з уривків тривав менше секунди. При цьому науковці з допомогою електронної енцефалограми спостерігали, як мозок реагував на ці музичні куски. Крім того, науковці визначали, чи розширюються зіниці, що є ознакою збудження.

    Результати засвідчили: мисленнєвий орган розпізнає знайомі пісні на диво швидко. Потрібно від 100 до 300 мілісекунд, щоб класифікувати музичний твір як знайомий. Це позначалося і на реакції зіниць. З іншого боку, Ягейо та його колеги підтвердили, що під час розпізнавання активуються кортикальні регіони в мозку, що залучені до відтворення спогадів.

    «Наші результати доводять: знайому музику люди розпізнають на диво швидко. Це вказує на швидку темпоральну схему та доводить, наскільки глибоко такі музичні твори закарбовуються в нашому мозку», – каже колега Ягейо Марія Шет (Maria Chait).

    Науковці припускають: ця особлива реакція на музику також пов’язана з позитивними емоціями, з якими її асоціюють. На думку вчених, отримані результати можуть пригодитися і в терапевтичній практиці: «Розуміти, як мозок розпізнає знайому музику, корисно для музичної терапії. Наприклад, вчених все більше цікавить, як музикою можна допомогти людям із деменцією. Адже музичні спогади залишаються у хворих дуже довго», – пояснила Шет. Ідентифікувавши нервові процеси, що уможливлюють розпізнавання музики, можна краще пояснити це та інші явища.

    Daniela Albat

    Gehirn erkennt vertraute Musik blitzschnell

    University College London, 31/10/2019

    Зреферувала С. К.

    Джерело: Zbruc

    музика
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