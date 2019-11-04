Як мозок розпізнає знайому музику



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Наш мозок упізнає знайомі пісні на диво швидко. Потрібно лише від 100 до 300 мілісекунд, щоб пісню зарахувати до знайомих, засвідчив експеримент

Це розпізнавання позначається не тільки на мозку – реагують навіть зіниці. Вони розширюються, коли люди чують улюблену музику.

Музика глибоко закорінена в людській природі: у світі навряд чи знайдеться хоч одна культура, що не знає музики, на мелодію реагують навіть ненароджені діти в материнському лоні. Звук музики здійснює сильний емоційний ефект. Він може заставити плакати, породжує спогади та провокує відчуття піднесення.

Все ж музика впливає на людину дуже індивідуально. Адже у кожного свої улюблені пісні. Якщо один знервовано вимкне радіо, інший підкрутить звук і буде голосно підспівувати.

Цікаво, що наші улюблені композиції закарбовуються в мозку в особливий спосіб. Часто достатньо лише кількох звуків, щоб розпізнати мелодію. Але точно скільки часу потрібно, щоб наш мисленнєвий орган ідентифікував знайому музику?

У пошуках відповіді на це запитання Роберт Ягейо (Robert Jagiello) з Університетського коледжу Лондона та його колеги нещодавно здійснили експеримент. До нього вони залучили п’ятьох чоловіків і п’ятьох жінок. Кожен з них назвав п’ять відомих для них поп-пісень, які вони пов’язували з позитивними відчуттями та спогадами. До кожної з цих пісень команда Ягейо підібрала еквівалент – пісню, що за темпом, мелодією, гармонією та співом подібно звучала, але була невідома учасникам.

У визначальному експерименті науковці по черзі програвали учасникам уривки відомих і невідомих пісень. Кожен з уривків тривав менше секунди. При цьому науковці з допомогою електронної енцефалограми спостерігали, як мозок реагував на ці музичні куски. Крім того, науковці визначали, чи розширюються зіниці, що є ознакою збудження.

Результати засвідчили: мисленнєвий орган розпізнає знайомі пісні на диво швидко. Потрібно від 100 до 300 мілісекунд, щоб класифікувати музичний твір як знайомий. Це позначалося і на реакції зіниць. З іншого боку, Ягейо та його колеги підтвердили, що під час розпізнавання активуються кортикальні регіони в мозку, що залучені до відтворення спогадів.

«Наші результати доводять: знайому музику люди розпізнають на диво швидко. Це вказує на швидку темпоральну схему та доводить, наскільки глибоко такі музичні твори закарбовуються в нашому мозку», – каже колега Ягейо Марія Шет (Maria Chait).

Науковці припускають: ця особлива реакція на музику також пов’язана з позитивними емоціями, з якими її асоціюють. На думку вчених, отримані результати можуть пригодитися і в терапевтичній практиці: «Розуміти, як мозок розпізнає знайому музику, корисно для музичної терапії. Наприклад, вчених все більше цікавить, як музикою можна допомогти людям із деменцією. Адже музичні спогади залишаються у хворих дуже довго», – пояснила Шет. Ідентифікувавши нервові процеси, що уможливлюють розпізнавання музики, можна краще пояснити це та інші явища.

Daniela Albat

Gehirn erkennt vertraute Musik blitzschnell

University College London, 31/10/2019

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc