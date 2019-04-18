У Києві затримали чоловіка з $500 тис. на хабар Луценку (фото)



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Фото: facebook.com/LarysaSargan

Шахрай вирішив заробити, прикриваючись відомими іменами, зазначили в Генпрокуратурі

У Києві затримали зловмисника, який взяв у двох обвинувачених у вимаганні $500 тис. нібито для хабара генпрокурору Юрію Луценку та головному військовому прокурору Анатолію Матіосу за прийняття рішення про закриття виробництв. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Шахрай вирішив заробити, прикриваючись відомими іменами», - написала вона.

Сарган зазначила, що ГПУ в 2018 році направила до суду обвинувальний акт проти двох громадян, підозрюваних у вимаганні та незаконному поводженні зі зброєю.

На початку лютого 2019 року знайомий обвинувачених повідомив їм, що має можливість вирішити Луценко і Матіос питання про закриття кримінального провадження.

Зловмисник попросив у обвинувачених $500 тис. Нібито для дачі хабара Матіосу і Луценко.

«Горе-заробітчанин затриманий безпосередньо після передачі всієї суми в півмільйона доларів», - написала Сарган.