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    У Києві затримали чоловіка з $500 тис. на хабар Луценку (фото)

    • Розсилка
    У Києві затримали чоловіка з $500 тис. на хабар Луценку (фото)
    Фото: facebook.com/LarysaSargan

    Шахрай вирішив заробити, прикриваючись відомими іменами, зазначили в Генпрокуратурі

    У Києві затримали зловмисника, який взяв у двох обвинувачених у вимаганні $500 тис. нібито для хабара генпрокурору Юрію Луценку та головному військовому прокурору Анатолію Матіосу за прийняття рішення про закриття виробництв. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

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    «Шахрай вирішив заробити, прикриваючись відомими іменами», - написала вона.

    Сарган зазначила, що ГПУ в 2018 році направила до суду обвинувальний акт проти двох громадян, підозрюваних у вимаганні та незаконному поводженні зі зброєю.

    На початку лютого 2019 року знайомий обвинувачених повідомив їм, що має можливість вирішити Луценко і Матіос питання про закриття кримінального провадження.

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    У Києві затримали чоловіка з $500 тис. на хабар Луценку (фото)
    У Києві затримали чоловіка з $500 тис. на хабар Луценку (фото)
    У Києві затримали чоловіка з $500 тис. на хабар Луценку (фото)
    У Києві затримали чоловіка з $500 тис. на хабар Луценку (фото)
    У Києві затримали чоловіка з $500 тис. на хабар Луценку (фото)
    У Києві затримали чоловіка з $500 тис. на хабар Луценку (фото)
    Фото: facebook.com/LarysaSargan

    Зловмисник попросив у обвинувачених $500 тис. Нібито для дачі хабара Матіосу і Луценко.

    «Горе-заробітчанин затриманий безпосередньо після передачі всієї суми в півмільйона доларів», - написала Сарган.

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    Юрій Луценко Генпрокурор хабар Генпрокуратура Анатолій Матіос
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