У Києві затримали чоловіка з $500 тис. на хабар Луценку (фото)
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Шахрай вирішив заробити, прикриваючись відомими іменами, зазначили в Генпрокуратурі
У Києві затримали зловмисника, який взяв у двох обвинувачених у вимаганні $500 тис. нібито для хабара генпрокурору Юрію Луценку та головному військовому прокурору Анатолію Матіосу за прийняття рішення про закриття виробництв. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
«Шахрай вирішив заробити, прикриваючись відомими іменами», - написала вона.
Сарган зазначила, що ГПУ в 2018 році направила до суду обвинувальний акт проти двох громадян, підозрюваних у вимаганні та незаконному поводженні зі зброєю.
На початку лютого 2019 року знайомий обвинувачених повідомив їм, що має можливість вирішити Луценко і Матіос питання про закриття кримінального провадження.
Зловмисник попросив у обвинувачених $500 тис. Нібито для дачі хабара Матіосу і Луценко.
«Горе-заробітчанин затриманий безпосередньо після передачі всієї суми в півмільйона доларів», - написала Сарган.