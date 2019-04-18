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    У «Жулянах» росіянка намагалася підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну

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    У «Жулянах» росіянка намагалася підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну

    Росіянка запропонувала грошову винагороду в розмірі 600 євро

    Охоронцям кордону пропонували хабарі за безперешкодний пропуск в Україну трьох громадян Росії. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    Так, у пункті пропуску «Жуляни» співробітники УВВБ «Центр» під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ст.369 КК України затримали 22-річну громадянку Росії. Під час заходів прикордонного контролю жінці було відмовлено в пропуску через державний кордон, втім росіянка спробувала «домовитися» щодо перегляду рішення службової особи та запропонувала офіцеру Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» неправомірну грошову винагороду в розмірі 600 євро.

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    Крім того, співробітники ВВБ по Луцькому прикордонному загону зафіксували спробу дачі неправомірної грошової винагороди в розмірі 7,5 тис. російських рублів громадянином Білорусі в пункті пропуску «Доманове». Пропонуючи хабар, чоловік планував «вирішити» питання з прикордонником щодо пропуску на територію України двох громадян Росії, яким було відмовлено у в’їзді через не підтвердження мети свого перебування в нашій країні.

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    У «Жулянах» росіянка намагалася підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну
    У «Жулянах» росіянка намагалася підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну

    Обох хабародавців затримано на підставі ст.208 КПК України.

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    Росія кримінал Держприкордонслужба хабар Аеропорт Київ
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