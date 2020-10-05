У Киргизстані силовики розігнали акцію протесту, є постраждалі



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Поліція обстрілювала протестувальників гумовими кулями

Серед поранених лідер однієї з політичних партій

У столиці Киргизстану Бішкеку після розгону акції протесту є поранені серед мітингувальників. Про це повідомляє місцеве видання kaktus.media.

Зазначається, що серед постраждалих лідер однієї з політичних партій.

Видання пише, що, зокрема, біля барикад на вулиці Київській лежав поранений чоловік без свідомості. «Демонстранти, які залишилися після розгону, намагаються надати йому допомогу. На місце прибула швидка допомога, але медики не коментують його стан», – йдеться у повідомленні.

Також журналісти інформують, що, принаймні, ще одному постраждалому, пораненому гумовими кулями в руку і ногу, намагалися допомогти на місці.

Крім того, гумова куля влучила у лідера партії «Ака Мекен» Жанара Акаєва. В соціальних мережах з'явилося відео того, як його ведуть з центру Бішкека, він тримається за праву ногу і його з двох боків підтримують невідомі люди. На даний момент він вже в лікарні.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Пізніше 5 жовтня протестувальники в центрі столиці Бішкеку почали штурм Білого дому, де знаходиться резиденція президента і уряду країни.