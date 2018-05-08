У Китаї екс-лідера осередку компартії засудили до довічного ув’язнення за корупцію

Сунь Чженцай визнав отримання хабарів на 27 млн. доларів

Державні ЗМІ КНР повідомляють про те, що колишній очільник компартії країни в місті Чунцин Сунь Чженцай отримав довічне ув’язнення за хабарництво. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. У квітні в рамках розслідування справи Чженцай визнав, що брав хабарі на суму в 27 млн. доларів. Сам підсудний після оголошення вироку



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Сунь Чженцай

Сунь Чженцай визнав отримання хабарів на 27 млн. доларів

Державні ЗМІ КНР повідомляють про те, що колишній очільник компартії країни в місті Чунцин Сунь Чженцай отримав довічне ув’язнення за хабарництво. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У квітні в рамках розслідування справи Чженцай визнав, що брав хабарі на суму в 27 млн. доларів. Сам підсудний після оголошення вироку заявив, що приймає його і не збирається подавати на апеляцію.

Сунь Чженцай був знятий із посади очільника осередку КПК в місті Цунцин в липні 2017 року. На його місце був призначений один із лояльний до лідера КНР партфункціонерів.

До того Чженцай, який був наймолодшим членом Політбюро КПК, розглядався претендентом на керівні посади. В рамках розслідування проти Сунь Чженцая в лютому 2018 року були висунуті звинувачення в хабарництві протягом 15 років роботи на різних партійних посадах в КНР.