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    За добу у Києві понад 600 нових хворих на коронавірус

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    Після вихідних знову зростає захворюваність на коронавірус - За добу у Києві понад 600 нових хворих на коронавірус
    Після вихідних знову зростає захворюваність на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    За добу серед регіонів України у Києві найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19

    За минулу добу, 18 січня, у Києві коронавірус виявлено у 637 людей. Це на 336 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 17 січня було 301 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 123634 випадки захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 49088 осіб (за добу 1015), померли 2211 осіб (за добу 16).

    У Київській області зафіксовано 66488 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 150 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 240 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 46647 осіб (за добу 284), померли 1069 людей (за добу 5).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1167655 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 січня зафіксовано 3939 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 18 січня у Києві було підтверджено 122997 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 301 особи.  

    У Київській області було 66338 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 240 нових хворих.

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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