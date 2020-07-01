У Колумбії мер міста здав свого сина поліції, бо той порушив карантин



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Карлос Гіґінс Вілануева повідомив поліції про те, що його син порушив карантин

«Я хотів задати приклад, аби решта жителів міста теж поважали правила», — заявив мер міста Хуан де Акоста

Мер невеликого міста Хуан де Акоста на півночі Колумбії Карлос Гіґінс Вілануева повідомив поліції про те, що його син порушив карантин, введений у країні через коронавірус — організував вечірку після настання комендантської години. Жителі міста похвалили його за цей вчинок.

Про це сам Вілануела повідомив у Twitter. Там він виклав фото, де разом із сином, племінником і чоловіком, якого він назвав «хорошим другом», прийшов до поліцейського відділку. У ньому він попросив поліціянтів «розібратися з порушниками закону так, як вони вважають за потрібне».

Зазначається, що син мера Хуана де Акости разом із його племінником святкували День батька вечіркою — понад те, там продавали алкоголь, хоча в країні ввели загальнонаціональну тимчасову заборону на це.

Todo nuestro acompañamiento para que nuestra fuerza pública realice los operativos que se hagan necesarios. pic.twitter.com/LuwCSMTXZ3 — Carlos Higgins Villanueva (@carloshigginsv1) June 29, 2020

«У мене є ще молодші сини, і він (старший син — ред.) міг би заразити їх вірусом, якби підхопив його. Я хотів задати приклад, аби решта жителів міста теж поважали правила», — додав Вілануева.

Дії мера місцеві жителі похвалили. Вони сказали, що він утілив у життя приказку «порядок починається з дому». Порушників карантину, до речі, засудили до громадських робіт.

Область Атлантіко, де розташоване містечко Хуан де Акоста, є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу. Загалом у 50-мільйонній Колумбії підтвердили понад 95 тисяч випадків COVID-19, зокрема понад 3,3 тисячі людей померли.