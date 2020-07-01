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    На Шацьких озерах посилюють карантин

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    <p>Шацькі озера є одним з популярних місць відпочинку в Україні</p> - На Шацьких озерах посилюють карантин

    Шацькі озера є одним з популярних місць відпочинку в Україні

    Місцева влада посилює контроль за торговими точками, продуктовими ринками і кафе

    Заходи протиепідемічної безпеки будуть посилені в Шацькому районі Волинської області. Про це в середу, 1 липня, повідомила Шацька райдержадміністрація.

    Прийнято рішення посилити державний санітарний контроль за торговими точками, продуктовими ринками, громадським харчуванням, розважальними закладами на території району.

    З підприємцями, які надають послуги на територіях відпочинку села Світязь і в прибережних смугах озер Світязь та Пісочне - буде проведена роз'яснювальна робота щодо забезпечення режиму закладів і відсутності музики після 22-ї години на період карантину.

    Також райдержадміністрація своїм рішенням заборонила роботу розважальних атракціонів і тематичних парків на період карантину.

    Нагадаємо також, що на Прикарпатті масові гуляння в ресторанах заборонили ще на місяць.

    До відома, раніше уряд продовжив карантин до 31 липня.

    Зазначимо, що 1 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився інформацією, оприлюдненою міністром фінансів на засіданні уряду, щодо витрат коштів на боротьбу з Covid-19: більшу частину витратили на боротьбу з безробіттям.

    Між іншим, 1 липня уряд встановив штрафи за перебування без маски у громадських місцях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44998
    • Хворіють
      24277
    • Одужали
      19548
    • Померли
      1173

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.

     

    відпочинок Волинська область карантин
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