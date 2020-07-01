На Прикарпатті масові гуляння в ресторанах заборонили ще на місяць

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На Франківщині заборонили масові забави в ресторанах і кафе

В Івано-Франківській області вводять нові карантинні обмеження та посилюють контроль

Через ускладнення ситуації з коронавірусом в Івано-Франківській області ввели нові карантинні обмеження та посилили контроль за їхнім дотриманням.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Згідно з рішенням регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій, до 31 липня заборонено проводити масові заходи (весілля, день народження, хрестини, поминальні обіди тощо) в закладах громадського харчування всередині приміщень за участю більше 10 осіб.

Доручено посилити контроль за виконанням обмежень. У разі повторного порушення з боку ресторанів та кафе будуть ухвалювати рішення про тимчасове закриття.

Станом на 1 липня в Івано-Франківській області зафіксували 2438 випадків зараження коронавірусом.

До відома, раніше уряд продовжив карантин до 31 липня.

Зазначимо, що 1 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився інформацією, оприлюдненою міністром фінансів на засіданні уряду, щодо витрат коштів на боротьбу з Covid-19: більшу частину витратили на боротьбу з безробіттям.

Між іншим, 1 липня уряд встановив штрафи за перебування без маски у громадських місцях.

Коронавірус в Україні

Всього 44998

Хворіють 24277

Одужали 19548

Померли 1173

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.