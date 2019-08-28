У Колумбії поліція знайшла 300 кг марихуани у трунах
Знайдену марихуану конфіскували
Наркотики були виявлені під час перевірки катафалкаУ Колумбії поліція знайшла 300 кг марихуани, яку заховали в трунах. Відповідне відео у вівторок, 27 серпня, опублікував YouTube-канал VOA News.
На контрольно-пропускному пункті правоохоронці оглянули катафалк з двома трунами і виявили в них пакети з наркотиками. Знайдену марихуану конфіскували.
«Вилучення було проведено після огляду катафалка, в якому знаходилися дві труни», - сказав командир регіональної поліції Фабіан Оспіна.
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Відзначається, що колись Колумбія була домом для великих культивацій марихуани, але потім наркокартелі почали займатися більш прибутковою справою і виробляти кокаїн.