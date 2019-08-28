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    У Колумбії поліція знайшла 300 кг марихуани у трунах

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    <span>Знайдену марихуану конфіскували</span> - У Колумбії поліція знайшла 300 кг марихуани у трунах
    Знайдену марихуану конфіскували

    Наркотики були виявлені під час перевірки катафалка

    У Колумбії поліція знайшла 300 кг марихуани, яку заховали в трунах. Відповідне відео у вівторок, 27 серпня, опублікував YouTube-канал VOA News.

    На контрольно-пропускному пункті правоохоронці оглянули катафалк з двома трунами і виявили в них пакети з наркотиками. Знайдену марихуану конфіскували.

    «Вилучення було проведено після огляду катафалка, в якому знаходилися дві труни», - сказав командир регіональної поліції Фабіан Оспіна.

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    Водій авто був затриманий.

    Відзначається, що колись Колумбія була домом для великих культивацій марихуани, але потім наркокартелі почали займатися більш прибутковою справою і виробляти кокаїн.

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