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    За тиждень у Києві патрульні зловили майже 250 п’яних водіїв

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    У 248 водіїв&nbsp;<span>алкоголь в його крові перевищував норму</span> - За тиждень у Києві патрульні зловили майже 250 п’яних водіїв
    У 248 водіїв алкоголь в його крові перевищував норму

    Минулого тижня патрульні склали на порушників 4,8 тис. адміністративних матеріалів

    За минулий тиждень, з 19-го по 25 серпня, київські патрульні опрацювати 9 976 викликів, що надійшли від заявників на службу 102. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

    В загальному на порушників патрульні склали 4 827 адміністративних матеріалів, з яких 248 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

    Крім цього, столичні патрульні затримали 102 особи, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення. З них у 46 громадян під час поверхневої перевірки поліцейські виявили речовини, схожі на наркотичні, які заборонені у вільному обігу.

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    Нагадаємо, 19 серпня у центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом.

    12 серпня у Солом'янському районі Києва сталася масова ДТП: біля Солом'янського ринку п'яний чоловік на Nissan Micra зніс намет з кавунами, вдарив чотири автомобілі і зупинився в дереві.

    Від 1,8 проміле до 3 проміле алкоголю в крові - це середньо-важкий ступінь алкогольного сп'яніння, внаслідок якого відбувається дезорієнтація, плутаність свідомості, запаморочення. Окрім того, в такому стані людина не здатна адекватно оцінювати швидкість навколишніх предметів.
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