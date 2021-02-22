У Конго вбили посла Італії

Луку Аттаназіо на машині доставили в госпіталь стабілізаційного місії ООН, але врятувати його не вдалося

Дипломат загинув під час нападу на конвой

Посол Італії Лука Аттаназіо загинув під час збройного нападу на конвой у Демократичній республіці Конго. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Італії.

Агентство Reuters уточнює, що інцидент стався в східній частині країни. Відзначається, що під час нападу також загинув співробітник військової поліції, який супроводжував посла.

Як пише Actualite.cd, посол отримав важкі поранення і пізніше помер в лікарні.

«Міністерство закордонних справ з глибоким болем підтверджує загибель сьогодні в Гомі посла Італії в Демократичній республіці Конго Луки Аттаназіо і солдата корпусу карабінерів. Посол і солдатів корпусу карабінерів їхали на машині в колоні МООНСДРК, місії Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній республіці Конго», - йдеться в комюніке.

Колона автомобілів Всесвітньої продовольчої програми ООН була атакована приблизно в 15 кілометрах на північ від міста Гома (провінція Північне Ківу). На місці був убитий один з водіїв, після чого потрапив під удар підрозділ урядових сил ДРКо і співробітники служби безпеки розташованого поблизу заповідника Вірунга, які прийшли на допомогу.

Аттаназіо на машині доставили в госпіталь стабілізаційного місії ООН, але врятувати його не вдалося.

Місце нападу відомо як «Три антени», тут, зокрема, в травні 2018 року було викрадено два британських туриста. Сам район частково контролюють повстанці з Демократичних сил звільнення Руанди.

Аттаназіо очолив італійську дипмісію в Кіншасі 31 жовтня 2019 року.