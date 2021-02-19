У Петербурзі скоєно напад на українське генконсульство: є поранений

Зловмисника вже затримано

У Санкт-Петербурзі було скоєно збройний напад на українське генконсульство, у результаті чого поранений черговий комендант. Про це повідомив у Telegram журналіст Ігор Соловей, передає «ДС».

«Нападник завдав черговому коменданту два ножових поранення. Загрози життю українського працівника немає», – розповів Соловей.

За його словами, нападника затримали.

«Але щось російські поліцейські без особливого ентузіазму ним займаються ... Може були готові», – припустив журналіст.

Нагадаємо, що це вже не перший напад на українське консульство у Росії. Ще у 2016 році у Москві кілька десятків російських радикалів напали на українське посольство. Радикали запалили фаєри, а потім почали кидати у посольство яйця і помідори.

Поліція заздалегідь знала про акції і посилила заходи безпеки, однак після активізації дій радикалів, поліція практично не реагувала. У результаті вони затримали трьох учасників. Інші агресивно налаштовані особи спокійно розійшлися. Поліція практично не реагувала на агресивні дії.