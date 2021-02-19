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    У Петербурзі скоєно напад на українське генконсульство: є поранений

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    Поліція вже затримала нападника - У Петербурзі скоєно напад на українське генконсульство: є поранений
    Поліція вже затримала нападника
    Ілюстраційне фото

    Зловмисника вже затримано

    У Санкт-Петербурзі було скоєно збройний напад на українське генконсульство, у результаті чого поранений черговий комендант. Про це повідомив у Telegram журналіст Ігор Соловей, передає «ДС».

    «Нападник завдав черговому коменданту два ножових поранення. Загрози життю українського працівника немає», – розповів Соловей.

    За його словами, нападника затримали.

    «Але щось російські поліцейські без особливого ентузіазму ним займаються ... Може були готові», – припустив журналіст.

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    Нагадаємо, що це вже не перший напад на українське консульство у Росії. Ще у 2016 році у Москві кілька десятків російських радикалів напали на українське посольство. Радикали запалили фаєри, а потім почали кидати у посольство яйця і помідори.

    Поліція заздалегідь знала про акції і посилила заходи безпеки, однак після активізації дій радикалів, поліція практично не реагувала. У результаті вони затримали трьох учасників. Інші агресивно налаштовані особи спокійно розійшлися. Поліція практично не реагувала на агресивні дії.

    Теги: Росія посол напад посольство Україна журналіст
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