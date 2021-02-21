Іран готовий до «неформальних» ядерних переговорів із США

Головна умова повернення до діалогу – скасування американських санкцій

Іран вивчає ідею глави зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозепа Борреля про неформальну зустріч учасників «ядерної угоди» і США, повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. За його словами, рішення поки не прийнято, ведуться консультації з Росією і Китаєм.

«Ми вивчаємо пропозицію Жозепа Борреля, консультуємося з нашими партнерами, включаючи Росію і Китай», – цитує Аракчі агентство IRNA. За його словами, єдиний спосіб повернення до ядерного угоди, – це скасування санкцій проти Ірану з боку США.

Президент США Джо Байден на Мюнхенській конференції оголосив про готовність почати переговори з Іраном про «ядерної угоді». Вашингтон розраховує, що Тегеран перший піде на поступки. Крім того, США відмовилися від вимог відновити міжнародні санкції щодо Ірану. Жозеп Боррель веде роботу над проведенням неформальної зустрічі всіх учасників Спільного всеохоплюючого плану дій за участю США.

Раніше повідомлялос про намір Вашингтону скасувати низку рішень про введення дипломатичних санкцій проти Тегерана, ініційованих колишнім держсекретарем Майком Помпео. У тому числі знімаються певні обмеження на поїздки іранських чиновників до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.