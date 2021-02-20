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    Урядовець: окупований Донбас становить глобальну екологічну проблему

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    Причинами катастрофи на Донбасі є&nbsp;забруднення повітря і&nbsp;води внаслідок вибухів боєприпасів - Урядовець: окупований Донбас становить глобальну екологічну проблему
    Причинами катастрофи на Донбасі є забруднення повітря і води внаслідок вибухів боєприпасів
    Фото: «Дзеркало тижня»

    Від бойовиків вимагають впустити на непідконтрольну територію моніторингову місію МАГАТЕ

    Нинішній стан екології в окупованій частині на Донбасі є глобальною загрозою, вважає віцепрем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, заступник голови делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков. Як повідомляє УНН, про це Резніков доповів у своєму звіті для держав-членів ООН в п’ятницю.

    «Окупована частина Донбасу перебуває на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу», – заявив віце-прем’єр, зазначивши, що, за даними міжнародних експертів, причинами катастрофи є забруднення повітря і води внаслідок вибухів боєприпасів.

    Резніков також нагадав, що в 1979 році на території шахти «Юнком», яка зараз знаходиться на тимчасово окупованій території Донбасу, радянським урядом було проведено ядерний вибух. Після вибуху в шахті утворилася радіоактивна порожнина, з якої постійно відкачували воду, щоб радіація не потрапила на поверхню і в ґрунтові води.

    З його слів, окупаційні адміністрації припинили відкачування води ще два роки тому. Як наслідок – радіоактивна вода надходить у горизонти питної води.

    Віце-прем’єр додав також, що Україна звернулась до МАГАТЕ щодо моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на окупованих територіях.

    Минулого року Україна вже зверталася до Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення моніторингової місії на загарбаних Російською Федерацією територіях. З вимогою надати можливість МАГАТЕ ознайомитись із станом радіаційного забруднення на окупованій території Донбасу 17 січня виступили українські представники в Тристоронній контактній групі.

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    Теги: вибух екологія Донбас вода ООН Україна Олексій Резніков повітря радіація
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