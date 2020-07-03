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    У Конгресі США закликали Зеленському посилити енергобезпеку України

    нова енергія
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    Члени Конгресу США надіслали президенту України листа - У Конгресі США закликали Зеленському посилити енергобезпеку України
    Члени Конгресу США надіслали президенту України листа

    Американські законодавці нагадали, що в енергетичну галузь України вже здійснено багато вливань, у тому числі понад $2 млрд іноземних інвестицій

    Члени Конгресу США звернулися з листом до президента Володимира Зеленського, в якому закликали посилити енергетичну безпеку України шляхом інтенсивного розвитку відновлювальної енергетики.

    Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на копію листа, надану Американсько-українською діловою радою (USUBC).

    «Пишемо вам, аби висловити нашу рішучу підтримку зусиллям України зі зміцнення її енергетичної безпеки, в тому числі шляхом розвитку відновлюваної енергетики. Ми закликаємо ваш уряд брати участь у переговорах з ключовими учасниками галузі, щоб гарантувати постійні іноземні інвестиції, а також зростання в цьому стратегічному секторі», - зазначається в листі.

    При цьому американські законодавці нагадали, що в енергетичну галузь України вже здійснено багато вливань, у тому числі понад $2 млрд іноземних інвестицій у сферу відновлюваних джерел енергії.

    Крім того, американська компанія GE Wind Energy постачає вітрогенератори на 275 МВт, а Європейський банк реконструкції та розвитку, в якому США є провідним акціонером, надав та схвалив фінансування в розмірі $600 млн на проєкти відновлюваної енергетики в Україні.

    До того ж Міжнародна фінансова корпорація з розвитку зі свого боку пообіцяла профінансувати $400 млн, а також страхувати політичні ризики для проєкту вітроенергетики в Україні.

    «Сподіваємось на співпрацю з Україною для розширення інвестиційних можливостей у ключових галузях енергетики, включаючи вітряну, сонячну, біопаливну, гідро- та геотермальну енергетику», - зазначається в листі.

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    У Конгресі США позитивно оцінили залучення Секретаріату Енергетичного співтовариства до процесу посередництва з українськими суб'єктами з метою досягнення консенсусу.

    «Ми радимо вам продовжувати цей консенсусний підхід у переговорах з інвесторами як вітрової, так і сонячної енергетики, а також суб'єктами промисловості, в той час як ви прагнете реструктурувати законодавство, що стане основою для відповідних інвестицій», - підкреслюється в листі.

    Зауважується, що це посилило б авторитет України в залученні подальших прямих іноземних інвестицій в її енергетичний сектор, а також в інші сектори національної економіки.

    Лист підписали співголова Українського Конгресового кокусу конгресвумен Марсі Каптур, а також конгресмен Майк Куіглі.

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