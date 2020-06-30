Нова віртуальна електростанція в США об’єднає домашні сонячні установки та системи зберігання електроенергії нова енергія



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Проект віртуальної електростанції має на меті об'єднати місцеві розподілені енергетичні ресурси

Віртуальна електростанція зможе підвищити надійність енергопостачання

В американському місті Шрівпорт запустять віртуальну комбіновану електростанцію для об’єднання домашніх сонячних установок та систем зберігання електроенергії. Проект реалізують Heila Technologies і SimpliPhi Power за підтримки Південно-Західної електроенергетичної компанії (Southwestern Electric Power Co., SWEPCO), передає ruscable.

Віртуальна електростанція складається з батарей SimpliPhi Power PHI енергоємністю 3,8 кВт*год, інвертора (-ів) і контролера EDGE Heila, що діє як система управління батареями (BMS) і видачі електроенергії (EMS). Усі розподілені ресурси, керовані системою Heila EDGE, об'єднані в розподілену інтелектуальну мережу, яка може використовуватися будь-яким центральним контролером, ADMS або SCADA для управління парком енергооб'єктів, що використовують загальний протокол обміну даними як єдиним об'єктом.

Платформа Heila сприймає зміни у всіх підключених компонентах, забезпечує цілісне і автоматичне реагування системи на мінливі умови електричної мережі, дозволяє мікромережам змінюватися в міру додавання або видалення активів.

Проект має на меті об'єднати місцеві розподілені енергетичні ресурси та надати можливість SWEPCO управляти цими активами як агрегованим парком енергооб'єктів. Будуть об'єднані системи сонячних фотоелектричних панелей, встановлені у приватних будинках і на підприємствах регіону, а також попередньо встановлені в учасників проекту системи зберігання електроенергії від SimpliPhi Power.

Акумулятори PHI здійснюють вимірювання і передачу даних про напругу, силу струму і температуру, а також виконують необхідні розрахунки для визначення у режимі реального часу рівня заряду акумулятора (SoC), ступеня його працездатності (SoH), проводять самотестування на предмет виявлення несправностей. У свою чергу Heila EDGE запрограмована на роботу акумуляторних блоків PHI або у режимі підключення до електричної мережі, або в автономному режимі, а також на управління переходами між режимами, що дозволяє повністю контролювати активну і реактивну потужності, що видаються в мережу і споживані з мережі, зниження навантаження і інші параметри. Оператор комунальних послуг або системний оператор може встановлювати цільові показники продуктивності на агрегованому рівні і збирати дані як в режимі реального часу, так і протягом певного періоду від усіх учасників віртуальної електростанції з метою оптимізації її роботи.

Автори проекту припускають, що в рамках єдиної платформи управління розподіленими ресурсами від компанії Heila Technologies SWEPCO зможе використовувати потенціал віртуальної комбінованої електростанції для коригування видачі потужності, згладжування піків навантаження і управління загальним енергоспоживанням при одночасному підвищенні надійності енергопостачання клієнтів. Підвищення надійності енергопостачання для споживачів комунальних послуг, що використовують ресурси віртуальної електростанції, матиме ключове значення, оскільки на південному сході США спостерігається стійка тенденція до збільшення екстремальних погодних явищ у зв'язку зі зміною клімату.

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