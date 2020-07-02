На Кіровоградщині з’явився новий біогазовий комплекс (фото) нова енергія



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Біогазовий комплекс щорічно вироблятиме 48 тис. МВт*год «зеленої» електроенергії Фото: facebook.com/sergey.tarasov.9277

Потужність нової електростанції - 6 МВт

У Кіровоградській області біля селища Капітанівка завершено будівництво 6-мегаватного біогазового комплексу на відходах цукрового виробництва. Об’єкт побудував агрохолдинг I&U Group.

Переробка відходів цукрового виробництва в енергію відбуватиметься на гідравлічних реакторах за технологією анаеробних ферментаторів з гідравлічним перемішуванням. При будівництві об'єкту використовувалися інноваційні технології та передове обладнання австрійських компаній.

Переваги технології - простота та надійність конструкції, низька вартість експлуатації та технічного обслуговування, а також висока ефективність переробки, що у порівнянні з іншими методами дозволяє отримувати більшу кількість біогазу з тони субстрату.

Комплекс перероблятиме відходи цукрового виробництва в сировину для теплової та електричної енергії й після запуску в експлуатацію щорічно вироблятиме 48 тис. МВт*год «зеленої» електроенергії.

«Запуск заводу дозволить сукупно скоротити викиди CO2 на 24 тис. тон на рік, а залишки від виробництва біогазу будуть використовуватися в якості біодобрив, які частково замінять нам дорогі мінеральні добрива - щороку розраховуємо отримувати 10-12 тисяч тонн біодобрив», - зазначає засновник I&U Group Сергій Тарасов.

Будівництво комплексу тривало з грудня 2018 року, а загальна вартість проєкту склала 23 млн євро. Для реалізації було залучено кредит ЄБРР у розмірі 13 млн євро і пільговий кредит Фонду чистих технологій у розмірі 2 млн євро.

Земельний банк I&U Group наразі становить 50 тис. га, компанія займається вирощуванням зернових, олійних культур і цукрових буряків в Кіровоградській та Миколаївській областях.