У Конгресі США закликають Білий дім не відкликати Йованович



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Марі Йованович працює послом США в Україні з серпня 2016 року

«У нинішній період передачі влади Україні як ніколи потрібні талановиті фахівці, такі як посол Йованович», - наголосили представники американського Конгресу

Лідер демократів у Палаті представників США Стені Хойєр і голова Комітету в закордонних справах Еліот Енгель виступили з вимогою до адміністрації США скасувати рішення про відкликання з Києва посла Марії Йованович.

Про це законодавці наголосили у спільній заяві, оприлюдненій у вівторок, назвавши рішення адміністрації Трампа «політично мотивованим», повідомляє «Укрінформ».

«Посол Йованович є відданим державним службовцем і дипломатом найвищого рівня, який представляв Сполучені Штати як при республіканських, так і при демократичних адміністраціях. Обурливе рішення Білого дому відкликати її є ударом по політичних позиціях», - наголошується в заяві.

При цьому зазначається, що це рішення адміністрації «було політично мотивованим, оскільки союзники президента Трампа приєдналися до іноземних суб'єктів у лобіюванні за звільнення посла».

Як наголосили законодавці, відкликання посла Йованович лише за кілька місяців до закінчення її терміну перебування в Україні, «шкодить американським інтересам і підриває американську дипломатію».

У цьому зв'язку в заяві міститься заклик до адміністрації Білого дому негайно скасувати це рішення.

«У нинішній період передачі влади Україні як ніколи потрібні талановиті фахівці, такі як посол Йованович», - наголосили представники американського Конгресу.

У понеділок Державний департамент США у відповідь на журналістський запит Укрінформу підтвердив, що посол США в Україні Марія Йованович завершує свою трирічну каденцію. При цьому, у відомстві назвали це рішення запланованим раніше й таким, що узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.

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